Apesar do céu claro, o frio chegou em Curitiba e registrou na manhã deste sábado (4) a menor temperatura do ano com 9ºC, de acordo com o Instituto Nacional de Meteorologia (Inmet). Durante a tarde, o sol aquece a cidade e a capital pode registrar 27ºC durante a tarde.

A manhã fria deste sábado tira o posto do dia 28 de fevereiro, que até o início do ano tinha registrado menor baixa com 11ºC . A queda na temperatura vem com a chegada de uma massa de ar fria, que já era aguardada pelos meteorologistas. Durante este mês de abril, o ar seco deve predominar e as quedas na temperatura devem continuar cada vez mais presentes – característica típica do outono.

No domingo, o amanhecer também registra frio, mas não tão intenso. A mínima será de 12ºC com a permanência da massa de ar no Estado. A máximo pode bater 28ºC.

Interior

No interiozão, as temperaturas mais baixas foram registradas no Sul do estado em São Mateus do Sul (3,9ºC) e General Carneiro (4,1ºC). No domingo, a tendência é que esquente um pouco mais ao amanhecer.