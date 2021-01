Nesta terça-feira (5), a Secretaria Municipal de Saúde (SMS) confirmou mais 744 casos de covid-19 e 15 novos óbitos em consequência da doença. Oito das mortes ocorreram nas últimas 48 horas. As novas vítimas são sete homens e oito mulheres, com idades entre 46 e 85 anos. No total, 2.287 mortes já foram provocavas pela doença desde o início da pandemia.

Com os 774 novos casos, Curitiba totaliza 113.163 infecções de coronavírus desde o início da pandemia. 104.887 pessoas já se curaram da doença e estão liberados do isolamento, enquanto que 5.989 pessoas seguem com o vírus ativo e têm potencial para transmitir a doença.

LEIA TAMBÉM – Paraná soma mais 4.702 novos casos de coronavírus e mortes avançam para 8 mil

UTIs do SUS

Nesta terça-feira (5) a taxa de ocupação dos 374 leitos de UTI SUS exclusivos para covid-19 está em 78%. No momento restam 82 leitos livres.

Números totais

Confirmados – 113.163

Casos Ativos – 5.989

Recuperados – 104.887

Óbitos – 2.287