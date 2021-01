O Paraná registrou nesta terça-feira (5) mais 4.702 casos de pessoas infectadas pelo novo coronavírus e mais 96 mortes em decorrência da Covid-19. São 42 mulheres e 54 homens com idades que variam de 27 a 94 anos. Os óbitos ocorreram entre 19 de julho de 2020 e 5 de janeiro de 2021.

Os dados acumulados do monitoramento mostram que o Paraná soma 424.541 diagnósticos confirmados e 8.092 mortes, desde o início da pandemia. Os números são da Secretaria de Estado da Saúde (Sesa).

Os casos divulgados nesta terça-feira são de janeiro de 2021 (3.054) e dos seguintes meses de 2020: abril (1), maio (2), junho (4), julho (9), agosto (15), setembro (08), outubro (05), novembro (127) e dezembro (1.477).

Além disso, ainda segundo a Sesa, nesta terça-feira (5) há 1.531 pacientes internados com diagnóstico confirmado de Covid-19. Destes, 1.185 ocupam leitos SUS e 346 da rede particular. Há outros 1.033 pacientes internados, que aguardam resultados de exames. Eles estão em leitos das redes pública e particular e são considerados casos suspeitos de infecção pelo Sars-CoV-2.