Curitiba tem mais sete mortes e 348 novos casos de coronavírus na cidade, no 100º boletim divulgado na tarde deste domingo pela Secretaria Municipal de Saúde. Com os dados deste domingo, a cidade chega a 189 óbitos e 3.803 recuperados.

Os óbitos referem-se a quatro homens e três mulheres, com idades entre 47 e 79 anos que estavam internados em UTIs de hospitais de Curitiba há mais de uma semana antes do falecimento. Das sete mortes, seis ocorreram nas últimas 24 horas. O outro caso ocorreu na última terça-feira (30/6), estava em investigação e cujo resultado laboratorial confirmou a infecção.

O boletim apontou ainda que a taxa de ocupação de leitos na cidade é de 86%. A prefeitura ressaltou que todos os pacientes que entrada no internamento com sintomas suspeitos de síndromes respiratórias agudas graves vão para leitos exclusivos covid-19 e não apenas os com casos confirmados.

Boletim covid-19 no Paraná

Neste domingo, o Paraná teve mais 879 casos de covid-19 confirmados e mais 32 mortes. Agora, o estado soma 31.120 casos confirmados e 781 vítimas fatais da covid-19.

Neste domingo, 795 pacientes com diagnóstico confirmado de Covid-19 estão internados. Destes, 634 pacientes estão em leitos SUS (240 em UTI e 394 em leitos clínicos/enfermaria) e 161 em leitos da rede particular (61 em UTI e 100 em leitos clínicos/enfermaria).

Em todo o Estado, 367 cidades têm ao menos um caso confirmado pela Covid-19. Em 150 municípios há registro de óbitos pela doença.

