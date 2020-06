Curitiba registrou mais sete mortes e 86 novos pacientes infectados com covid-19 neste domingo (28). Com a atualização do boletim epidemiológico da Secretaria Municipal de Saúde, a capital chega a 140 óbitos e 4.285 casos confirmados de coronavírus. Os pacientes curados somam 2.531.

publicidade

As sete novas vítimas fatais da covid-19 são duas mulheres de 75 e 90 anos de idade e cinco homens entre 55 e 87 anos. Todas vítimas tinham doenças preexistentes. Um óbito ocorreu no dia 25 de junho e os demais nas últimas 24 horas, todos com resultado laboratorial (PCR) que confirmou a infecção pelo novo coronavírus.

LEIA MAIS – “Lockdown pode acontecer sim, se as medidas não surtirem efeito”, alerta prefeito da RMC

A ocupação das UTIs de covid-19 segue alta em Curitiba, com taxa de 81%, o que reforça a necessidade de isolamento social e cumprimento das medidas preventivas do coronavírus: lavar constantemente as mãos, usar álcool gel e máscara e manter distância de 1,5 m para outra pessoa.

Neste domingo, três hospitais de Curitiba alcançaram 100% de ocupação das UTIs: Cruz Vermelha, Erasto Gaertner e Santa Casa. A internação da enfermaria para pacientes com coronavírus também está totalmente lotada nos hospitais Cruz Vermelha, Santa Casa e Hospital do Idoso. As informações são do Portal da Transparência do Governo do Estado.

publicidade

Atualmente, 343 pacientes com covid-19 estão internados na da capital paranaense, 118 deles em UTI. Todo paciente que dá entrada no internamento com sintomas suspeitos de síndromes respiratórias agudas graves vão para leitos exclusivos covid-19 e não apenas os com casos confirmados.

A Tribuna precisa do seu apoio!

Neste cenário de pandemia por covid-19, nós intensificamos ainda mais a produção de conteúdo para garantir que você receba informações úteis e reportagens positivas, que tragam um pouco de luz em meio à crise.

Porém, o momento também trouxe queda de receitas para o nosso jornal, por isso contamos com sua ajuda para continuarmos este trabalho e construirmos juntos uma sociedade melhor. Bora ajudar?