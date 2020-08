Curitiba registrou nesta sexta-feira (21) mais 18 mortes e 297 novos casos confirmados de covid-19 entre seus habitantes. Com a atualização dos dados, divulgados pela Secretaria Municipal de Saúde (SMS), a capital contabiliza agora 29.269 casos e 891 óbitos provocados pelo coronavírus, desde o início da pandemia, no mês de março.

O novo boletim epidemiológico municipal ainda mostra que 23.985 pacientes já estão recuperados da covid-19, mas 4.393 moradores de Curitiba ainda estão na fase ativa da doença, naquela em que podem transmitir o coronavírus para outras pessoas. Na cidade, outros 575 casos suspeitos são monitorados.

Para a médica infectologista da Secretaria Municipal de Saúde, Marion Burguer, os números apontam a diminuição dos novos casos de novo coronavírus em Curitiba. No boletim do dia anterior, na quinta-feira (20) eram 427 os casos confirmados, na quarta (19) 440, na terça (18) 448 e no início da semana, na segunda-feira (17), foram divulgados 477 resultados positivos.

“A gente está visualizando realmente uma queda no número de casos novos, que vem se confirmando nos últimos dias. A gente está naquela estabilidade, diariamente temos acrescentado cada vez menos casos novos e a gente fica feliz com isso. E sabemos que os óbitos ainda são reflexo dessa infecção adquirida lá, duas ou três semanas atrás, entre essas pessoas que faleceram hoje”, ressaltou Marion.

Vítimas da covid-19

Curitiba perdeu mais 18 de seus moradores para o covid-19. As novas vítimas são 11 homens e sete mulheres, que tinham entre 52 e 96 anos de idade. Os novos óbitos ocorreram em diferentes dias: nove destas pessoas faleceram nas últimas 48 horas, entre quinta-feira (20) e sexta-feira (21) e os outros falecimentos, que estavam em investigação, aconteceram em datas anteriores.

De acordo com a SMS, todas as vítimas tinham comorbidades ou doenças crônicas como fatores de risco para complicações pela covid-19. Além dos 891 óbitos já confirmados, outros 13 ainda estão em investigação em Curitiba.

Internamentos

Segundo o informe, 558 pessoas que testaram positivo para coronavírus estão internadas em hospitais públicos e privados de Curitiba, sendo 210 pacientes em leitos de unidades de terapia intensiva (UTI).

Em Curitiba, a taxa de ocupação nos 355 leitos de UTI do SUS exclusivos para covid-19 é de 83% nesta sexta-feira. Todos os pacientes, tanto confirmados como os que apresentam suspeita para a infecção por síndrome respiratória aguda grave, vão para leitos exclusivos de covid-19. De acordo com a prefeitura de Curitiba, há 61 leitos do SUS livres atualmente nos hospitais do município.

Coronavírus no Brasil

