Curitiba confirmou 13 novas mortes e 477 novos casos de contaminação por coronavírus (covid-19) nas últimas 24 horas. Os números foram divulgados nesta segunda-feira (17) no boletim epidemiológico da Secretaria da Saúde de Curitiba (SMS).

Com os novos dados, Curitiba chega a 818 mortes pela covid-19. Três pacientes entre as novas vítimas eram jovens, com idades entre 39 e 49 anos. Apenas um deles apresentava comorbidades anteriores. As outras duas vítimas jovens eram saudáveis. No total de óbitos divulgado nesta segunda-feira, seis pacientes eram homens e outros sete mulheres, com a média de idade de 74 anos, sendo que a variação das idades estavam entre 39 e 97 anos.

+ Leia mais: Neve chega a Curitiba nesta sexta-feira? Veja o que diz a meteorologia

Segundo a prefeitura, nove óbitos ocorreram nas últimas 48 horas, outros quatro entre os dias 10 e 15 de agosto. Todos pacientes estavam internados em hospitais públicos ou privados da capital.

Novos casos

Com os novos 477 casos confirmados, um total de 27.657 moradores da cidade testaram positivo para a covid-19 desde o início da pandemia, das quais 22.312 mil estão liberadas do isolamento e sem sintomas da doença.

+ Veja também: Greca assina decreto que devolve Curitiba à bandeira amarela. Veja o que muda nesta terça!

Os novos números divulgados apontam que o total de casos ativos na cidade é de 4.527. Esse é o número de pessoas com potencial de transmissão do vírus. Entre os casos confirmados, 566 pacientes estão internados em hospitais públicos e privados da capital paranaense, 236 deles em UTIs. Há ainda outros 619 casos em investigação, aguardando a definição diagnóstica ou o resultado de exames laboratoriais.

Além dos óbitos confirmados nesta tarde, há outros 19 óbitos em investigação.

A médica infectologista Marion Burger, da SMS, disse na live que há um alerta para os jovens evitarem aglomeração, principalmente agora, com a bandeira amarela. “Embora os casos de óbito representem 1% entre os jovens, eles podem transmitir a doença e acabar contaminando familiares do grupo de risco. É muito importante que todos continuem usando máscaras e evitem se aglomerar. Queremos nos manter na bandeira amarela, mas isso depende do comportamento de todos nós”, disse.

UTIs do SUS

Nesta segunda-feira, a taxa de ocupação dos 355 leitos de UTIs do SUS exclusivos para covid-19 é de 87%. Todos os pacientes que internam com quadro de síndrome respiratória aguda grave vão para os leitos exclusivos covid-19 e não apenas os casos confirmados da doença. Há 47 leitos de UTI do SUS livres em hospitais de Curitiba.