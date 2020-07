A Secretaria Municipal da Saúde (SMS) registrou nas últimas 24 horas mais 13 mortes de moradores da cidade infectados pelo novo coronavírus. Com isso, são 335 mortes causadas pela covid-19 até agora, desde o início da pandemia. Outros 5 óbitos estão em investigação. O boletim mostra ainda 468 novos casos do novo coronavírus em moradores da cidade. Com isso, 13.091 pessoas residentes em Curitiba

As novas vítimas são 9 homens e 4 mulheres, com idades entre 33 e 99 anos. Sete das mortes ocorreram nas últimas 24 horas. Um óbito foi domiciliar e os outros 12 pacientes tiveram atendimento médico e estavam internados em hospitais públicos ou privados da cidade.

O homem de 33 anos que faleceu no dia 17/07 apresentou um quadro clínico muito grave e necessitou de cuidados intensivos, mas infelizmente evoluiu para o óbito. Todos os demais pacientes tinham mais de 60 anos e também apresentavam fatores de risco para o agravamento da covid-19.

De todos os contaminados, 7.134 pessoas estão liberadas do isolamento e sem sintomas da covid-19. Mas o total de casos ativos na cidade é de 5.621. Esse é o número de pessoas com potencial de transmissão do vírus. Há ainda outros 542 casos em investigação, aguardando resultado de exames.

Ocupação das UTIs

Neste sábado, a taxa de ocupação das 325 UTIs do SUS exclusivas para covid-19 é de 91%. Todos os pacientes que deram entrada no internamento com quadro de síndrome respiratória aguda grave vão para os leitos exclusivos covid-19 e não apenas os casos confirmados. Há 29 leitos do SUS livres em hospitais de Curitiba.

Pelo interior do PR

No Paraná foram registrados nas últimas 24 horas 2.208 novos casos de contaminação e 16 mortes pela infecção causada pelo novo coronavírus. O Paraná soma 52.964 casos e 1.289 mortos em decorrência da doença. Os números foram ajustados por haver duplicidade em alguns poucos casos.

1.096 pacientes com diagnóstico confirmado de covid-19 estão internados neste sábado em todo o Paraná. 852 pacientes estão em leitos SUS (366 em UTI e 486 em leitos clínicos/enfermaria) e 244 em leitos da rede particular (80 em UTI e 164 em leitos clínicos/enfermaria).

Há outros 1.031 pacientes internados, 483 em leitos UTI e 548 em enfermaria, que aguardam resultados de exames. Eles estão em leitos das redes pública e particular e são considerados casos suspeitos.

A Sesa informa a morte de mais 16 pacientes, todos estavam internados. São 4 mulheres e 12 homens, com idades que variam de 33 a 91 anos. Os óbitos ocorreram entre os dias 15 de maio a 18 de julho. Os pacientes que faleceram residiam em: Curitiba (6), Cascavel (1), Campo Mourão (1), Colombo (1), Imbituva (1), Maringá (1), Pato Branco (1), Pinhais (1), Rio Branco do Sul (1), São Mateus do Sul (1) e Toledo (1). 387 cidades paranaenses têm ao menos um caso confirmado (em 200 municípios há óbitos pela doença).

