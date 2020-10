O novo boletim epidemiológico de Curitiba, divulgado nesta sexta-feira (2), confirma o registro de mais 349 casos e 11 novas mortes em decorrência da contaminação pelo novo coronavírus. Com a atualização dos dados da pandemia, aumentam para 44.804 o total de infectados e para 1.310 os óbitos por covid-19.

Já o total de recuperados se aproxima dos 40 mil, com 39.874 pacientes que já venceram a doença. Os números se referem aos registros feitos na capital paranaense desde o mês de março.

Casos ativos

Na fase ativa e de transmissão da covid-19, estão hoje 3.620 moradores de Curitiba – indicador que chegou a alcançar o número de 7.992 casos ativos na segunda quinzena do mês de julho e que era de 3.619 no dia anterior. A queda na quantidade de pessoas que podem transmitir o Sars-Cov-2, nos últimos dias, foi comentada pela médica infectologista da Secretaria Municipal da Saúde (SMS), Marion Burguer, durante a transmissão do boletim desta sexta-feira, pelo canal da SMS no YouTube.

“Baixamos nessa semana toda a marca dos 4 mil casos ativos. E agora, temos hoje, 3.620 casos ativos, que são aquelas pessoas que ainda estão com sintomas, que ainda estão internadas, ou então, são aquelas pessoas que estão nas primeiras duas semanas do início dos sintomas. É aquela fase de transmissão potencial do vírus, por isso, a gente chama essas pessoas para realmente cumprirem o isolamento e se cuidarem, para não apresentarem complicações”, afirmou a médica.

Além das pessoas já testaram positivo desde o início da pandemia, outros 651 casos suspeitos de covid-19 ainda são investigados e monitorados pelas autoridades de saúde do município.

Mortes por covid-19

As novas vítimas fatais da covid-19, que residiam em Curitiba, eram sete mulheres e quatro homens, que tinham entre 61 e 92 anos de idade. Segundo a secretaria, todos tinham fatores de risco para complicações provocadas pela doença. Seis destas mortes aconteceram nas últimas 48 horas, as demais, ocorreram em outras datas, que não foram divulgadas pela SMS.

76% das UTIs ocupadas

Em Curitiba, 76% dos 334 leitos de UTI exclusivos para covid-19 do Sistema Único de Saúde (SUS) estão ocupados nesta sexta-feira (2). Na cidade, segundo a administração municipal, há 81 leitos do livres nos hospitais da rede pública, que podem receber pacientes com diagnóstico de coronavírus ou com quadro de síndrome respiratória aguda grave (SRAG).

Curitiba: pandemia em números

Coronavírus no Brasil

