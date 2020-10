Em Curitiba, 49.447 pessoas já foram infectadas com o novo coronavírus, desde o início da pandemia, em março deste ano. Na capital, segundo novo boletim epidemiológico, foram confirmados nesta terça-feira (20) mais 280 casos e quatro novas mortes em decorrência da covid-19 e suas complicações – três delas ocorridas nas últimas 48 horas. Os novos falecimentos elevam a soma para 1.421 óbitos de pacientes que testaram positivo e que moravam na cidade.

A lista de novas vítimas da doença traz quatro homens com idades que variavam entre 73 e 89 anos. De acordo com a Secretaria Municipal de Saúde (SMS), todos os pacientes estavam internados e apresentavam algum fator de risco. Deste grupo, três pessoas faleceram nas últimas 48 horas e o outro óbito ocorreu em uma data anterior, que não informada.

Casos ativos e pacientes recuperados

Entre os moradores da cidade que foram diagnosticados com o novo coronavírus, 3.045 seguem na fase ativa da doença, período em que podem transmitir o Sars-CoV-2. Número que apresentou queda em comparação com os 3.158 casos do boletim anterior, divulgado na segunda-feira (20) e que também é menor que o registrado há sete dias, no dia 13, quando havia 3.223 pessoas em fase de transmissão.

Ainda segundo o informativo da Secretaria Municipal de Saúde, 44.981 pessoas já venceram a covid-19, estão sem sintomas há mais de três dias e são consideradas recuperadas. Índice que representa cerca de 90,96% de todas as pessoas que foram infectadas com o coronavírus em Curitiba

UTIs do SUS

79%, essa é a atual taxa de ocupação nos 285 leitos de UTI exclusivos para covid-19 do Sistema Único de Saúde (SUS). Segundo a prefeitura, há 61 leitos de UTI do SUS livres nos hospitais da capital, que podem receber pacientes com coronavírus ou com sintomas de síndrome respiratória aguda grave (SRAG).

