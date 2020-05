De acordo com o Boletim Epidemiológico da Secretaria da Saúde, Curitiba não registrou nenhuma morte pelo coronavírus nas últimas 24h. Entretanto, 15 novos casos foram registrados pelas autoridades da saúde, elevando o número de infectados na cidade para 936 desde o início da pandemia.

Do total de infectados, 682 pacientes já se recuperaram da doença e estão liberados do isolamento respiratório. Outros 265 casos estão em investigação. Atualmente, 75 pacientes confirmados com a covid-19 estão internados em hospitais públicos e privados, 34 deles em UTI e 8 precisando do auxílio de ventilação mecânica (respirador).

Além dos 36 óbitos confirmados até agora, a Secretaria Municipal da Saúde já investigou 242 mortes por suspeita de covid-19, sendo 240 descartadas e 2 em investigação. 1.948 pessoas foram testadas tiveram a suspeita descartada.

