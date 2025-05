Curitiba recebe unidade móvel de saúde bucal

A capital paranaense recebe novamente a Expedição Novos Sorrisos, iniciativa da Neodent que já beneficiou mais de 10 mil brasileiros com atendimento odontológico gratuito. O programa, que percorreu 20 mil quilômetros pelo país, volta à sua origem em uma parceria inédita com a Secretaria Municipal da Saúde de Curitiba.

Após nove anos na estrada e passagens por 44 cidades em 15 estados, a unidade móvel chega à cidade com uma missão clara: promover saúde bucal e bem-estar para a população local. Sergio Bernardes, dentista e diretor da Neodent, destaca o impacto do programa: “Conhecemos de perto os desafios da saúde bucal no Brasil e, com a Expedição, queremos contribuir para transformar essa realidade, mostrando que um sorriso saudável faz a diferença no bem-estar e na qualidade de vida das pessoas”.

A Expedição Novos Sorrisos estacionará primeiro na Rua da Cidadania Cajuru, de 13 a 16 de maio, seguindo depois para a Rua da Cidadania Tatuquara, onde permanecerá de 20 de maio a 6 de junho. O foco inicial são adolescentes a partir de 13 anos, com atividades voltadas para a promoção da saúde bucal e prevenção de doenças.

Como Participar

As vagas serão preenchidas prioritariamente por estudantes de escolas estaduais próximas às Ruas da Cidadania. Caso sobrem vagas, elas serão disponibilizadas para a população diretamente na unidade móvel.

O programa também abre portas para dentistas voluntários, convidando profissionais de Curitiba e região a participarem. Interessados podem se inscrever através do site da Expedição Novos Sorrisos, onde encontrarão orientações e requisitos legais.

Na ação na Rua da Cidadania do Tatuquara, alunos do curso de Odontologia da Universidade Positivo terão a oportunidade de realizar prática clínica e vivenciar o voluntariado.

Após Curitiba, a Expedição Novos Sorrisos seguirá para o norte do Brasil, região inédita no roteiro, completando assim sua jornada pelas cinco regiões do país.

Os atendimentos acontecem das 8h20 às 16h10 nos seguintes locais:

Rua da Cidadania Cajuru: 12 a 16 de maio (Av. Prefeito Maurício Fruet, 2150)

Rua da Cidadania Tatuquara: 19 de maio a 6 de junho (R. Olivardo Konoroski Bueno, 700)