Curitiba pode ganhar sua própria Calçada da Fama em breve

Curitiba pode ganhar nos próximos meses sua própria Calçada da Fama. Um projeto na Câmara de Vereadores de Curitiba quer transformar um trecho da Rua Buenos Aires, no bairro nobre do Batel numa forma de homenagear pessoas de destaque na cidade. O projeto da Calçada da Fama em Curitiba foi protocolado na Câmara Municipal de Curitiba no último dia 2 de setembro.

A Calçada da Fama de Curitiba, segundo o projeto, deve ser decorada com estrelas no chão, cada uma com o nome do homenageado e uma breve descrição de suas conquistas, no estilo das ruas Hollywood Boulevard e Vine Street em Hollywood, no estado da Califórnia, nos Estados Unidos.

Lá são mais de 2.000 lajes com estrelas, fazendo menção a celebridades honradas pela Câmara do Comércio de Hollywood pelas suas contribuições para a indústria do entretenimento.

Em Curitiba, poderia ainda ter moldes de gesso das mãos ou pés das personalidades. “Essa iniciativa busca não apenas valorizar figuras importantes de Curitiba, mas também atrair turistas e destacar a cidade como um polo cultural e inovador”, afirma a justificativa do texto.

Calçada da Fama em Curitiba: quem será homenageado?

Quanto a escolha dos homenageados, ainda seriam definidas as regras para que o processo venha a ser justo e transparente. Sobre o custo para a implementação da Calçada da Fama em Curitiba, segundo o projeto, seria coberto pelo orçamento municipal, com possibilidade de suplementação, se necessário.

