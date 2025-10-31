Curitiba pode celebrar Dia de São Carlo Acutis, o padroeiro da internet

Um adolescente italiano que usava a tecnologia para evangelizar e morreu aos 15 anos pode ganhar uma data comemorativa em Curitiba. Está em discussão na Câmara Municipal um projeto para criar o “Dia de São Carlo Acutis, Padroeiro da Internet e Anjo da Juventude“, celebrado anualmente em 7 de setembro, data em que ele foi canonizado pelo papa Leão XIV.

A proposta é do vereador Lórens Nogueira (PP), com coautoria de Tico Kuzma (PSD) e Rafaela Lupion (PSD). Além de homenagear o santo, o projeto prevê ações educativas sobre segurança digital e proteção de crianças e adolescentes no ambiente virtual, realizadas por órgãos públicos e entidades civis que atuam na proteção de menores.

“Desde a infância, [Carlo Acutis] destacou-se por sua fé sólida, devoção à Eucaristia e espírito de caridade. Carlo sempre colocou sua espiritualidade em primeiro lugar, afirmando que ‘a Eucaristia é a minha estrada para o céu'”, justificou Lórens no projeto.

Carlo Acutis é considerado o primeiro santo millennial da Igreja Católica. Ele faleceu em 12 de outubro de 2006, na cidade italiana de Monza, vítima de leucemia.

Milagres que chegaram ao Brasil

O primeiro milagre atribuído a Carlo aconteceu por aqui mesmo, no Brasil. Em 2013, uma criança de 3 anos com uma doença rara no pâncreas foi curada depois que sua família a levou a uma igreja onde estava exposta uma relíquia do jovem – um pedaço de uma de suas camisetas. O pequeno Matheus, que até então só conseguia ingerir alimentos líquidos, fez uma refeição sólida na mesma noite, e exames posteriores comprovaram a cura completa do pâncreas.

Já o segundo milagre, que levou à sua canonização, ocorreu em 2022, quando uma jovem costarriquenha, Valeria Valverde, despertou de um coma após grave acidente de bicicleta. Ela voltou a falar sem sequelas depois que sua mãe peregrinou até o túmulo de Carlo em Assis, na Itália. Este fato foi reconhecido oficialmente como milagre pela Igreja Católica em 2024, culminando na cerimônia de canonização em setembro de 2025.

Tecnologia como instrumento de evangelização

Na justificativa do projeto, os vereadores destacam como Carlo Acutis utilizou a tecnologia para fins religiosos. Ele criou o site Miracoli Eucaristici, catalogando milagres eucarísticos reconhecidos pela Igreja Católica e aparições marianas. Esse trabalho se transformou na exposição internacional “Milagres Eucarísticos”, com mais de 160 painéis traduzidos em diversos idiomas, utilizada até hoje como material pedagógico pastoral.

“Carlo Acutis foi capaz de mostrar ao mundo que a tecnologia, quando bem utilizada, pode ser um poderoso instrumento de fé, solidariedade e transformação social. Sua memória continua a inspirar adolescentes, famílias e comunidades, demonstrando que a santidade não é incompatível com a modernidade, mas pode florescer no cotidiano digital”, finaliza Lórens Nogueira.

O projeto foi protocolado em 16 de maio e já está tramitando nas comissões temáticas da Câmara. Se aprovado pelos vereadores e sancionado pelo prefeito, entrará em vigor na data de sua publicação.