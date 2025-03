Curitiba oferece cursos só para mulheres empreendedoras

Curitiba tem 459 mil mulheres trabalhadoras formais e elas são 46% dos 210 mil Microempreendedores Individuais (MEIs) da cidade. Para auxiliá-las a ampliar sua atuação no mercado, seja em novos cargos, novas empresas ou na decisão de tocar o próprio negócio, a Prefeitura oferece cursos profissionalizantes especialmente para elas.

Em março, mês em que se celebra o Dia da Mulher, duas das 38 turmas de cursos oferecidos pela Prefeitura a toda comunidade são exclusivas para elas: Manutenção de Eletrodomésticos e o Bora Empreender com Comida.

Outros cursos deste mês têm inscrições feitas majoritariamente por elas – como os das áreas de Beleza, Estética e Alimentação –, pelo programa Liceu de Ofícios e Inovação.

Nessas categorias, há vagas para novas habilidades em salão de beleza – como penteados e maquiagens para noivas, tranças, manicure e pedicure – e formações para preparo de salgados e salgadinhos de festa, sushi e sashimi, hamburger gourmet, bolos e tortas.

Para todos

As oportunidades, gratuitas, para aprender novas habilidades e atualizar o currículo não são só para elas. As opções de qualificação profissional são voltadas a todo público que está em busca de trabalho ou de melhorar seu cargo, independentemente de gênero, idade ou escolaridade.

Cursos com inscrições abertas para março

Exclusivo para mulheres

Manutenção de eletrodomésticos de pequeno porte

Bora empreender com comida

Beleza e estética

Penteados e maquiagens para noivas

Tranças e penteados

Práticas de trabalho da manicure e pedicure

Modelagem e henna para sobrancelha

Gastronomia e alimentação

Preparo de sushis e sashimis

Preparo de salgados

Hamburguer gourmet

Boas práticas em serviços de alimentação

Preparo de bolos e tortas

Salgados para festas

Comércio e atendimento

Técnicas de venda

Atendimento para garçom

Inteligência emocional em vendas

Recepção em serviços de saúde

Relações do trabalho

Atitudes comportamentais / empregabilidade

Logística – básica

Preparação para entrevista

Relacionamento interpessoal nas organizações

Informática e computação

Windows básico

Word básico

Excel básico

>>> As inscrições podem ser feitas pelo Portal Aprendere.

Aqui prefeitura realizada cursos profissionalizantes só para mulheres. Curitiba, 27/02/25 Foto: Levy Ferreira/SECOM

Aulas com especialistas

As qualificações do programa Liceu de Ofícios são gerenciadas pela Secretaria Municipal do Desenvolvimento Econômico e Inovação (SMDEI), com oportunidades o ano todo.

Ao todo, são 686 vagas para os cursos em março, que são presenciais e realizados por especialistas do programa Liceu de Ofícios e Inovação e de instituições parceiras da Prefeitura, como a Electrolux, o Serviço Nacional de Aprendizagem Comercial no Paraná (Senac/PR) e o Centro de Integração Empresa-Escola (Ciee).

“Curitiba tem ofertado emprego e também a condição da pessoa se qualificar para o emprego. A pessoa precisa ter habilidades que ela vai desenvolver e adquirir conhecimento para ser uma mão de obra melhor qualificada. Às vezes, a empresa não encontra pessoas qualificadas para aquele emprego e nós queremos corrigir isso, com cursos de alta qualidade de conteúdo e gratuitos”, destaca o vice-prefeito e secretário municipal do Desenvolvimento Econômico e Inovação, Paulo Martins.

Cada qualificação tem uma carga horária específica, que varia de 4 a 45 horas/aula para conclusão e certificação. No Portal Aprendere também é possível verificar os requisitos necessários para cada curso, como idade mínima ou se há nível de escolaridade mínimo para acompanhar as aulas.