5 passeios imperdíveis pra ir com menos de 1 tanque de combustível

Curitiba, eleita um dos 10 melhores destinos do mundo pela Lonely Planet em 2025, esconde encantos em suas proximidades que vão além dos seus famosos parques e museus. Preparamos um guia com 5 passeios perto de Curitiba, perfeitos para quem busca aventura, natureza e cultura a menos de 150km da capital paranaense e gastar menos de um tanque de combustível.

Vila Velha: Um parque de arenito monumental

Foto: Valterci Santos / AEN

A apenas 90 km de Curitiba, o Parque Estadual de Vila Velha é um convite para uma viagem no tempo. As formações de arenito esculpidas pela natureza ao longo de milhões de anos formam paisagens surreais. O parque oferece trilhas guiadas, passeios de charrete e um centro de visitantes com informações sobre a geologia e a história da região.

Valor: A entrada é paga, com valores que variam de acordo com a época do ano.

Inscrições e endereço: Os ingressos podem ser adquiridos on-line ou na bilheteria do parque. O endereço é Rodovia BR-376, km 515, Ponta Grossa.

Morretes: mergulho na história e gastronomia paranaense

Foto: Gilson de Abreu / AEN

A histórica Morretes, a 70 km de Curitiba, é um charme à parte. As ruas de paralelepípedos, as construções coloniais e o famoso Barreado atraem turistas de todo o Brasil. Além dos restaurantes que servem o prato típico, Morretes oferece passeios de trem pela Serra do Mar, trilhas ecológicas e visitas a cachoeiras.

Valor: O acesso à cidade é gratuito, mas os passeios em alguns casos são pagos.

Endereço: Centro Histórico de Morretes, com acesso pela BR-277.

Ilha do Mel: um paraíso natural preservado

Foto: Denis Ferreira Neto / AEN

A 110 km de Curitiba, a Ilha do Mel é um refúgio para quem busca contato com a natureza. A ilha possui praias paradisíacas, trilhas ecológicas e o histórico Farol das Conchas. A Ilha do Mel oferece diversas opções de hospedagem, restaurantes e passeios de barco. O acesso à ilha é controlado e pago, com taxas de preservação ambiental.

Inscrições e endereço: O acesso à ilha é feito por barco a partir de Pontal do Paraná ou Paranaguá.

Colônia Witmarsum: um mergulho na cultura menonita

Foto: Rodolfo Buhrer / La Imagem.

A 70km de Curitiba, a Colonia Witmarsum é um destino ideal para quem busca tranquilidade e contato com a cultura menonita. Fundada em 1951 por imigrantes alemães, a colônia preserva costumes e tradições únicas.

Serviço: A colônia oferece diversas opções de turismo rural, como cafés coloniais, lojas de produtos artesanais e passeios de charrete.

Valor: O acesso à colônia é gratuito, mas os serviços turísticos possuem custos variáveis.

Endereço: Colônia Witmarsum, Palmeira.

Estrada da Graciosa: um cenário deslumbrante

Foto: DER

A Estrada da Graciosa, com seus 30 km de extensão, é um dos cartões postais do Paraná. A estrada, que liga Curitiba ao litoral, oferece paisagens exuberantes da Mata Atlântica, com cachoeiras, mirantes e construções históricas.

Serviço: A estrada pode ser percorrida de carro, bicicleta ou a pé. Ao longo do percurso, há diversas opções de restaurantes e lanchonetes.

Valor: O acesso à estrada é gratuito.

Endereço: Acesso pela BR-277, com início em Morretes.