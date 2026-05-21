Curitiba oferece 5.755 vagas gratuitas para castração de cães e gatos

Moradores das regionais Bairro Novo, CIC, Cajuru, Santa Felicidade e Pinheirinho podem inscrever seus cães e gatos para cirurgias gratuitas de castração em Curitiba. A Rede de Proteção Animal disponibilizou 5.755 vagas para mutirões que acontecem entre maio e junho de 2026. As inscrições são feitas pelo site da Rede de Proteção Animal, na área de eventos.

O primeiro mutirão começou nesta quarta-feira (20/5) e vai até sábado (23/5) na Vila Tecnológica, no Sítio Cercado, com 180 vagas ainda disponíveis. O endereço é Rua Nova Esperança, esquina com a Rua Lupionópolis.

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Em junho, outros quatro mutirões serão realizados:

Entre 8 e 13 de junho , as castrações acontecem no Cras Nossa Senhora da Luz, na Rua Davi Xavier da Silva, 451, CIC, com 1.650 vagas.

, as castrações acontecem no Cras Nossa Senhora da Luz, na Rua Davi Xavier da Silva, 451, CIC, com 1.650 vagas. De 9 a 13 de junho , o atendimento será na Associação de Moradores Vila Solitude 2, na Rua Carlos Suplicy de Lacerda, 25, Uberaba, com 685 vagas disponíveis.

, o atendimento será na Associação de Moradores Vila Solitude 2, na Rua Carlos Suplicy de Lacerda, 25, Uberaba, com 685 vagas disponíveis. Entre 16 e 20 de junho , as cirurgias ocorrem na Rua João Reffo, 1.218, em Santa Felicidade, com 750 vagas.

, as cirurgias ocorrem na Rua João Reffo, 1.218, em Santa Felicidade, com 750 vagas. O último mutirão do mês será de 22 a 27 de junho na Rua da Cidadania do Pinheirinho, Avenida Winston Churchill, 2.033, Capão Raso, com 1.300 vagas.

A meta é castrar 25 mil animais até o final de 2026.

A castração previne doenças e tumores, além de reduzir o abandono e a quantidade de animais nas ruas. Caso o responsável não possa comparecer, o acompanhante deve apresentar procuração específica registrada em cartório no dia da cirurgia, conforme exigências da Lei Geral de Proteção de Dados e do Conselho Federal de Medicina Veterinária.