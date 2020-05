Sem novas mortes confirmadas por coronavírus desde o último sábado (9), Curitiba permanece com o total de 29 óbitos em decorrência da doença. Na capital paranaense, de acordo com o boletim divulgado pela Secretaria Municipal de Saúde (SMS) na tarde desta segunda-feira (11), os casos confirmados passaram para 741, com o acréscimo de 10 novos resultados positivos. Mas, boa parte das pessoas infectadas já superou a doença: 538 dos contaminados com novo coronavírus estão recuperados e já foram liberados do isolamento social.

LEIA MAIS – Curitiba não divulga casos de coronavírus por bairro, como faz a maioria das capitais brasileiras

Ainda de acordo com a secretaria, Curitiba tem hoje 64 pessoas internadas, 31 em unidades de terapia intensiva (UTI) e sete em estado mais crítico, que respiram o auxílio de ventiladores mecânicos, os respiradores.

A média de idade das pessoas confirmadas é 45 anos, e a dos pacientes internados é de 57,5 anos. A cidade ainda investiga 213 casos e já descartou outras 1.566 suspeitas de contaminação por novo coronavírus.

BOLETIM SOBRE O CORONAVÍRUS – 11/05 ⚠ BOLETIM SOBRE O CORONAVÍRUS – 11/05 ⚠ Acompanhe ao vivo o boletim de informações sobre o coronavírus com a secretária municipal da Saúde, Márcia Huçulak e a médica infectologista Marion Burger. Tradução em Libras por Sandra Mara Mathias. Posted by Prefeitura de Curitiba on Monday, May 11, 2020

Números da covid-19 em Curitiba

741 casos confirmados

538 liberados do isolamento

29 óbitos

1.556 casos descartados

213 casos em investigação

Dados do Paraná

O Paraná registrou 14 novos casos de novo coronavírus e mais duas mortes, elevando para 1.849 o número de pessoas infectadas e para 111 os óbitos por covid-19 em 44 cidades do estado. Deste total, 1.266 pessoas já se recuperaram. Atualmente, o Paraná ainda investiga 572 suspeitas e já descartou 15.050 casos. As informações são do boletim diário da Secretaria de Estado da Saúde (Sesa), divulgadas na noite desta segunda-feira (11).

De acordo com a Sesa, os dois homens que faleceram estavam internados, tinham 83 anos e ambos morreram no dia 9 de maio. Um deles era morador de Ampére e o outro de Londrina. Já os 14 novos casos confirmados são dos municípios de: Agudos do Sul (2), Centenário do Sul (1), Curitiba (1), Guarapuava (1), Paranaguá (1), Ponta Grossa (1), Pontal do Paraná (2), Quitandinha (2), Ribeirão do Pinhal (1), Tuneiras do Oeste (1) e Uraí (1).

Casos no Paraná

Coronavírus no Brasil