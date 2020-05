A prefeitura de Curitiba confirmou, na tarde deste sábado (09), 8 novos casos de coronavírus na cidade e um novo óbito, uma idosa de 87 anos. Agora, são 731 casos confirmados e 29 óbitos desde o dia 11 de março, quando começou a pandemia de coronavírus em Curitiba. No Paraná, ao todo, são 1.785 casos e 107 mortes.

O boletim confirmou ainda 260 pacientes suspeitos da doença e 1.515 descartados. Já são 529 os pacientes recuperados do coronavírus. Os dados fazem parte do boletim divulgado pela Secretaria Municipal de Saúde (SMS) na tarde desta sexta-feira (8). Entre os recuperados estão a Dona Glória, que recebeu alta nesta sexta-feira (08) e vai passar o dia das mães em casa com a família.

As autoridades de saúde alertam que os maiores fatores de risco associados aos óbitos são de pessoas com histórico de doenças cardiovascular (61%); diabetes aparece em segundo, com 36%, e depois doença renal crônica, em 29% das vítimas.

Números da covid-19 em Curitiba

1.515 casos descartados

260 casos em investigação

731 casos confirmados, dos quais 529 liberados do isolamento



29 óbitos

Casos no Paraná

A Secretaria de Estado da Saúde também emitiu boletim na tarde deste sábado e os dados mostram que 148 cidades do Paraná têm ao menos um caso de residente confirmado de Covid-19, com óbitos em 42 municípios. O informe registra 74 novos casos da doença e mais um óbito, o da idosa em Curitiba. O Paraná soma agora 1.785 casos de residentes e 107 mortes pelo novo coronavírus.