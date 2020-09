Com mais oito mortes confirmadas nesta quinta-feira (10), Curitiba chegou a 1.100 mortes por novo coronavírus, contabilizadas desde o início da pandemia, em março deste ano. Além das vítimas fatais, mais 364 moradores da cidade testaram positivo para covid-19, casos que somados ao anteriores, elevam o total para 37.056 infectados. As informações são do boletim epidemiológico da Secretaria Municipal de Saúde (SMS).

O informe municipal ainda revela que 31.427 pacientes já estão recuperados da covid-19, no entanto, 4.529 habitantes da capital paranaense ainda estão na fase ativa da doença, sendo capazes de transmitir o novo vírus para outras pessoas. E outras 648 pessoas que apresentam sintomas suspeitos são acompanhadas por equipes de saúde, enquanto aguardam a definição do diagnóstico ou o resultado dos exames.

Vítimas da covid-19

Mais quatro homens e quatro mulheres, que tinham entre 56 e 92 anos de idade perderam suas vidas para a covid-19. Metade das novas mortes ocorreram nas últimas 48 horas e as demais, entre os dias 28 de agosto e 7 de setembro.

Ocupação nas UTIs

Curitiba tem hoje ocupados 87% dos 349 leitos de UTIs exclusivos para covid-19 do Sistema Único de Saúde (SUS). De acordo com informações da prefeitura, 42 leitos de UTI do SUS estão livres nos hospitais da cidade, prontos receber pacientes com novo coronavírus ou com síndromes respiratórias agudas graves (SRAG).

