Café sem atendente: Curitiba inaugura primeiras cafeterias autônomas do Paraná

Depois dos mercados inteligentes e das lavanderias self-service, um novo modelo de negócio começa a ganhar espaço em Curitiba. As cafeterias autônomas, que funcionam sem atendentes e operam por meio de máquinas inteligentes, já têm as primeiras unidades instaladas na cidade. Inauguradas nesta sexta-feira (17), elas apostam em tecnologia para oferecer cafés preparados em poucos minutos.

A novidade chega à capital paranaense trazida pela Capipoint Coffee Business, marca criada por um grupo russo que reúne mais de 20 mil operações na Europa e agora inicia a expansão no Brasil.

As duas primeiras unidades da cidade já estão em funcionamento. Uma fica dentro da academia Blue Fit, no Bigorrilho (Rua Padre Anchieta, 2.418), e a outra opera no Estacionamento Plaza Park, na região central de Curitiba (Rua Desembargador Ermelino de Leão, 167).

Segundo a empresa, o modelo funciona em ambientes com grande fluxo de consumidores, como academias, hospitais, universidades, supermercados, centros empresariais, aeroportos e terminais de transporte.

Como funcionam as cafeterias autônomas

O consumidor escolhe a bebida diretamente na máquina, realiza o pagamento e recebe o café sem a necessidade de atendimento presencial. Enquanto isso, todo o funcionamento é acompanhado remotamente.

As cafeterias autônomas possuem sistemas inteligentes de monitoramento e utilizam câmeras com inteligência artificial capazes de identificar ocorrências e auxiliar no acompanhamento da operação.

Conforme a empresa Capipoint Coffee Business, essa tecnologia reduz a necessidade de intervenção presencial, exigindo apenas visitas periódicas para o abastecimento dos insumos e a manutenção dos equipamentos.

A proposta da Capipoint é levar de forma rápida e autônoma ao consumidor cafés especiais desenvolvidos por baristas. Foto: Felipe Frota / divulgação Capipoint

Cafés seguem receitas desenvolvidas por baristas

A proposta da Capipoint é oferecer uma experiência diferente das tradicionais máquinas de café encontradas no mercado brasileiro. De acordo com a empresa, as bebidas seguem receitas desenvolvidas por baristas internacionais, com café em grãos moídos na hora, buscando aproximar o resultado daquele encontrado em cafeterias especializadas.

O cardápio inclui café expresso, café americano, cappuccino, mocaccino e chocolate quente. Além disso, há outras bebidas personalizáveis.

Curitiba entra na estratégia de expansão

A diretora de desenvolvimento da Capipoint Coffee Business no Brasil, Irina Rybina, diz que a escolha por Curitiba ocorreu devido ao fato de a cidade reunir características favoráveis à adoção de novas tecnologias.

“O consumidor busca cada vez mais praticidade, mas sem abrir mão da qualidade. Curitiba é uma cidade inovadora, com forte cultura empreendedora e um público que valoriza soluções tecnológicas.”

A empresa afirma que pretende expandir a presença das cafeterias autônomas em locais estratégicos de grande circulação na capital paranaense.

Irina Rybina, uma russa que fala português, é a diretora de desenvolvimento da Capipoint Coffee Business e responsável pela expansão da marca no Brasil. Foto: Felipe Frota / divulgação Capipoint

Cafeterias autônomas buscam investidores

Além dos consumidores, a Capipoint pretende atrair empreendedores interessados no modelo de negócio. Em Curitiba, as operações funcionam por meio de franquias. Conforme a empresa, o investimento inicial para adquirir uma unidade é de aproximadamente R$ 80 mil.

O modelo de negócio oferece uma operação simplificada, monitorada remotamente e com possibilidade de transferência do equipamento para outros locais, caso surjam pontos com maior movimento.