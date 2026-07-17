O que fazer em Curitiba hoje? Les Misérables, festivais e muito mais

Curitiba conta com uma intensa programação cultural nesta sexta-feira, 17 de julho de 2026. O grande destaque do dia é o espetáculo inédito Tributo Sinfônico Les Misérables on Stage, que traz pela primeira vez à capital paranaense uma versão totalmente sinfônica inspirada no clássico de Victor Hugo. Além disso, a noite marca o encerramento de tradicionais festivais e feiras temáticas na cidade.
Shows e Apresentações Solo
- Tributo Sinfônico Les Misérables on Stage: Apresentação única e grandiosa da versão sinfônica inspirada no clássico de Victor Hugo.
- Data: Hoje, 17 de julho de 2026.
- Horário: 20h30.
- Local: Teatro Ópera de Arame.
- Ingressos e mais informações aqui
Festivais e Teatro (Último Dia)
- 64º Festival Folclórico e de Etnias do Paraná: Noite de encerramento com apresentação especial do Grupo Folclórico Polonês Junak – Sociedade União Juventus, reunindo dança, canto e figurinos típicos.
- Horário: 20h.
- Local: Auditório Bento Munhoz da Rocha Neto (Guairão) – Rua Conselheiro Laurindo, 175, Centro.
- Ingressos: R$ 70 (inteira) e R$ 35 (meia).
- 25º Festival Espetacular de Teatro de Bonecos: Última oportunidade para prestigiar companhias nacionais e internacionais com espetáculos de marionetes, teatro de sombras e formas animadas.
- Horário: Sessões ao longo do dia, com atividades estendidas no Pátio do Teatro Guaíra e Miniauditório.
- Ingressos: Entre R$ 10 e R$ 20 para palcos fechados.
Gastronomia e Lazer de Inverno
- Feira Especial de Inverno da Praça Osório: Evento com mais de 60 barracas que servem pratos como pinhão e quentão, além de artesanato e vestuário.
- Horário: Das 10h às 21h.
- Local: Praça Osório, Centro.
- Entrada: Gratuita.
- 1º Festival Sabores do Inverno Curitiba: Restaurantes parceiros oferecem cardápios especiais e sopas temáticas ao longo de todo o mês.
Festas Noturnas e Shows de Raiz
- Roda de Samba com Banda Folhetim e Thaísa Milo: Noite dedicada ao samba de raiz.
- Horário: Abertura às 18h; shows a partir das 20h30.
- Local: Av. Victor Ferreira do Amaral, 883, Tarumã.
- Ingressos: Gratuito até as 19h; após, R$ 20.
- The Black Parade (Noite Emo/Alternativa): Festa focada no emo, screamo, nu metal e post-hardcore dos anos 2000.
- Horário: Abertura às 19h.
- Local: Tork n’ Roll – Rua de São Francisco.
- Ingressos: Disponíveis via Sympla.
- Bruno Be na Club Vibe: Estreia do projeto Fight Club com sets voltados ao house, melodic house e techno.
- Horário: A partir das 20h.
- Local: Club Vibe – Rua Desembargador Motta, 2311, Batel.