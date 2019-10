Já está em funcionamento a Unidade de Resgate Animal, parte dos serviços de apoio do Centro de Referência para Animais em Situação de Risco (Crar), na Cidade Industrial de Curitiba (CIC) – a ambulância foi entregue oficialmente à comunidade na tarde desta segunda-feira (30), na abertura da Semana de Proteção Animal da Prefeitura de Curitiba.

O veículo entregue vai funcionar no atendimento de emergência a cães e gatos em situação de rua acidentados com risco de morte nas vias e logradouros públicos. Deverá ser acionado pela Central 156, da Prefeitura de Curitiba. Todos os animais atendidos pelo novo serviço serão também identificados e castrados.

O atendimento acontece no Crar e nos hospitais universitários veterinários que têm parceria com o município. No Centro de Referência, pelo contrato dos serviços de apoio, serão feitas a limpeza de instalações, manejo de rotina e intensificação na promoção da adoção dos animais alojados. O serviço prevê, ainda, o recolhimento de animais agressivos em vias públicas.