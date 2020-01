Jovens de 16 a 22 anos poderão aprender gratuitamente programação de computador no programa Primeiro Emprego em Tecnologia (Empregotech) da prefeitura de Curitiba. Os melhores colocados no poderão ser contratados como aprendizes em startups e empresas de tecnologia.

O curso com duração de cinco meses e 1.500 vagas começa em fevereiro nas Ruas da Cidadania. As inscrições da primeira fase do projeto começam nesta quarta-feira (15). Os melhores colocados nesta fase seguem para aulas práticas de computação e programação básica, com duração de quatro meses a partir de março.

Os mais bem-colocados poderão ser contratados como aprendizes por empresas de TI. Segundo dados da Associação das Empresas Brasileiras de Tecnologia da Informação no Paraná (Assespro-PR), Curitiba tem hoje 6 mil vagas de trabalho em aberto na área de tecnologia.