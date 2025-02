Curitiba fica no meio de dois ‘gigantes’ sistemas meteorológicos

O mapa de alertas meteorológicos do Instituto Nacional de Meteorologia (Inmet) coloca Curitiba e outras cidades do Paraná em uma posição intrigante, no meio de dois ‘gigantes’. Enquanto na região sul do país Rio Grande do Sul e Santa Catarina enfrentam alertas laranjas e vermelhos para onda de calor, no norte do Brasil o aviso é de chuvas intensas e temporais.

E como fica Curitiba no meio dessa ‘disputa’ meteorológica? A cidade pode ser atingida por alguma dessas condições?

Conforme a previsão do tempo do Sistema Meteorológico do Paraná (Simepar), a onda de calor pode provocar efeitos, pois os próximos dias serão quentes na capital paranaense, com máxima perto dos 30ºC. Já a chuva deve atingir a cidade somente a partir de quinta-feira (13). Entretanto, as precipitações devem durar por dez dias.

Nesta semana Curitiba deve alcançar a temperatura máxima na quarta-feira, com 29ºC e mínima de 18°C. A umidade relativa do ar deve variar entre 52% e 95%, o que pode intensificar a sensação de calor.

Onda de calor atinge o sul do Brasil

A onda de calor alertada pelo Inmet no Rio Grande do Sul e em Santa Catarina é resultado de uma massa de ar quente que se instalou sobre a região Sul do Brasil. Apesar do calor intenso, os meteorologistas alertam que ainda há possibilidade de chuvas isoladas, principalmente no final da tarde e início da noite.

Os avisos mais intensos e vermelhos, que indicam temperatura cinco graus acima da média, estão previstos até a noite desta terça-feira (11).