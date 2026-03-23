Curitiba entrega de 240 novos apartamentos no Tatuquara

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Curitiba comemora seu aniversário com a inauguração de um importante empreendimento habitacional no bairro Tatuquara. O Residencial Theo Aterino, viabilizado pelo programa Minha Casa Minha Vida, é fruto de uma parceria entre os governos Federal, Estadual e Municipal, que uniram esforços para concluir as obras.

O caminho até a conclusão do residencial foi marcado por obstáculos. Paralisações e mudanças de construtoras atrasaram o projeto, mas uma força-tarefa liderada pela Cohab Curitiba conseguiu retomar e finalizar a obra. André Baú, presidente da Companhia, ressaltou o compromisso da atual gestão:

“Esse era o último empreendimento que a Cohab ainda tinha em aberto, uma obra que vinha de gestões anteriores. Assumimos o compromisso quando chegamos, de não deixar nenhuma obra inacabada. Assim como fizemos com o Moradias Castanheira no ano passado, hoje estamos entregando esse resultado para as famílias.”

Sonho da casa própria em Curitiba realizado após longa espera

Entre os novos moradores, histórias de perseverança e emoção se destacam. Daniele Ferreira, educadora social, aguardou 12 anos por esse momento. Ela e a filha Isadora, de 13 anos, finalmente terão seu primeiro imóvel próprio.

“Eu já tinha até desistido. Achei que essa obra nunca seria finalizada. Voltei a acreditar no ano passado, quando a nova diretoria da Cohab chamou a gente novamente e assumiu o compromisso de entregar”, relatou Daniele, emocionada.

Para ela, a conquista representa uma virada de vida: “É a realização de um sonho. Sempre paguei aluguel e agora vou ter minha casa própria, pela primeira vez. É um bairro que está recebendo muitos investimentos da Prefeitura, isso faz toda a diferença para a nossa vida.”

Outra história marcante é a do casal Iraci da Silva e Sebastião. Cadeirante há 15 anos após um assalto violento, Sebastião finalmente terá uma moradia definitiva adaptada às suas necessidades.

Moradias como impacto social e planejamento urbano

O Residencial Theo Aterino oferece 240 unidades, distribuídas igualmente entre famílias da faixa 1 do programa (renda até R$ 2.850,00) e pessoas em situação de vulnerabilidade, provenientes de áreas de risco.

A Prefeitura de Curitiba desempenhou papel crucial na viabilização do projeto, oferecendo incentivos fiscais, aportes diretos e implementando estratégias de planejamento urbano. O adensamento do terreno, por exemplo, permitiu dobrar o número de unidades inicialmente previstas, maximizando o impacto social do empreendimento.

Assim, Curitiba celebra seus 333 anos não apenas com uma nova conquista habitacional, mas com a concretização de sonhos e a transformação de vidas no bairro Tatuquara.