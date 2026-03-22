Semana começa com chuva em Curitiba: veja previsão desta segunda (23/03)

Gerar resumo com IA Leia um resumo gerado pela Tai, a inteligência artificial da Tribuna.

A semana começa com chuva e temperaturas amenas em Curitiba nesta segunda-feira (23/03). O clima em Curitiba apresentará condições típicas de outono, com possibilidade de precipitações ao longo do dia.

De acordo com a previsão do tempo, a máxima prevista é de 25,3°C, com sensação térmica podendo chegar a 26,8°C. A mínima não deve ficar abaixo dos 18,1°C. A umidade relativa do ar permanecerá elevada, variando entre 78% durante o dia e 98% à noite.

Há 55% de probabilidade de chuva, com acumulado previsto de 3,12 mm durante o dia e 3,51 mm no período noturno. O céu permanecerá predominantemente nublado, com cobertura de nuvens em torno de 96% durante o dia, reduzindo para 86% à noite.

Os ventos soprarão do leste-nordeste com velocidade média de 6 km/h, podendo ter rajadas de até 18 km/h. O índice ultravioleta (UV) máximo será de 5, considerado moderado, recomendando-se cuidados com a exposição solar prolongada.

Há ainda uma probabilidade de 40% de ocorrência de trovoadas durante o dia, reduzindo para 10% no período noturno. O nascer do sol está previsto para as 6h22, e o pôr do sol para as 18h24.