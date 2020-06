A secretária da Saúde de Curitiba, Márcia Huçulak, convocou uma transmissão de emergência ao vivo no Facebook para anunciar que a Prefeitura vai endurecer as medidas de combate ao coronavírus. Por isso, de acordo com o novo protocolo adotado na cidade, Curitiba passa a operar na bandeira laranja, ou seja, várias das restrições afrouxadas nas últimas semanas voltam a valer a partir de segunda-feira.

“Não é aceitável, não é tolerável. O uso das mascaras e demais medidas são efetivas, mas houve um relaxamento da sociedade em todos os setores. Em razão disso, infelizmente, com muita dor, a bandeira passa a ser laranja. Risco médio, caminhando para uma situação que nos preocupa”, disse Márcia.

Foi publicado de maneira extraordinária no Diário Oficial de Curitiba o decreto 774/2020, que suspende os seguintes serviços:

Academias e todas as práticas esportivas;

Igrejas e templos religiosos;

praças e parques públicos;

todas as atividades de entretenimento, com ou sem musica de forma eventual ou periódica (como teatros, festas e atividades correlatas);

bares e atividades correlatas;

clubes sociais e esportivos.

Ainda terão restrição de funcionamento de horário e modalidades:

comércio varejista de rua, funcionamento permitido das 10h às 16h, de segunda à sexta;

Shoppings, de segunda a sexta, das 12h às 20h. alimentação em shoppings só poderão funcionar das 12h às 15h. Após esse horário, só delivery;

Galerias e centros comerciais, das 10h às 16h, de segunda a sexta. Os seviços de alimentação poderão funcionar das 11h às 15h. Após este horário, só delivery ou drive thru;

Restaurante e lanchonetes, das 11h às 15h. Após este horário, só drive thru, take away e delivery.

escritórios e co-workings, apenas 6h por dia de forma presencial;

materiais de construção, das 10h às 16h, de segunda a sexta. Nos finais de semana, apenas das 9h às 15h.

Hotéis e pousadas, apenas com 50% da capacidade.

Drive-in de filmes, apenas por 3 horas (uma sessão de exibição pro dia)

As regras passam a valer a partir das 0h de segunda-feira (15).

>>> Os casos de contaminação triplicaram na última semana

Novos casos

A SMS confirmou que mais quatro pessoas morreram nas últimas 24 horas e 59 pessoas tiveram seus diagnósticos confirmados. Agora, Curitiba tem 78 mortes pela covid-19 e 1.777 infectados. Destes, 504 deles precisaram de internamento durante o período de sintomas, mas apenas 167 seguem internados (71 deles em UTI).

De todos os infectados, 1.263 já se recuperaram e não apresentam mais sintomas.

As vítimas

As quatro novas vítimas são uma mulher e três homens. Ela tinha 44 anos, era diabética e hipertensa e diagnóstico recente de uma neoplasia invasiva. O homem de 40 anos que faleceu já havia superado uma neoplasia grave e transplante de medula óssea há muitos anos e agora, além da obesidade, apresentou complicações pós-operatórias e infecciosas como fatores de risco para a gravidade da evolução clínica. Os dois outros homens que faleceram tinham 67 anos de idade e apresentavam comorbidades como diabetes ou neoplasia que contribuíram para o agravamento e o óbito por covid-19.

