Curitiba enfrenta “loteria da chuva” nesta quarta: sul é mais atingido

A chuva que atingiu Curitiba nesta quarta-feira (14/01) apresentou distribuição bastante irregular pela cidade, com algumas regiões recebendo volumes significativos enquanto outras permaneceram secas.

Até as 17h45, as estações do Simepar registraram os maiores acumulados no Boqueirão, com impressionantes 27,2 mm, seguido pelo Pinheirinho com 16 mm. O Bairro Novo também recebeu volume considerável, com 14,2 mm, assim como o Cajuru, que registrou 13,4 mm.

Por outro lado, três regionais ficaram completamente a seco: Boa Vista, Centro e Santa Felicidade não registraram qualquer precipitação no período, segundo os equipamentos municipais.

Os dados do Cemaden (Centro Nacional de Monitoramento e Alertas de Desastres Naturais) confirmam a distribuição irregular das chuvas, com destaque para a estação do Novo Mundo, que registrou o impressionante volume de 43,8 mm até as 17h45 – o maior entre todos os pontos monitorados na capital.

Enquanto isso, as estações do Pilarzinho, Centro e Vista Alegre, monitoradas pelo Cemaden, não registraram chuva, assim como algumas das estações da prefeitura.

Os volumes mais baixos foram verificados no Tatuquara (0,8 mm) e na Caximba (1,5 mm), segundo a prefeitura, e na Butiatuvinha (0,2 mm), de acordo com o Cemaden.

A previsão meteorológica indica possibilidade de mais precipitações nos próximos dias, com a recomendação para que a população fique atenta aos alertas oficiais, especialmente em áreas mais vulneráveis a alagamentos.