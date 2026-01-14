Urbs notifica empresas de ônibus por atrasos salariais em Curitiba

Gerar resumo com IA Leia um resumo gerado pela Tai, a inteligência artificial da Tribuna.

A Urbanização de Curitiba (Urbs) notificou nesta quarta-feira (14) a Auto Viação Mercês e o Consórcio Pontual para apresentarem, em até cinco dias, comprovantes de pagamento de verbas trabalhistas atrasadas e um plano que ateste capacidade operacional no transporte coletivo. A medida foi tomada após motoristas e cobradores da Viação Mercês paralisarem as atividades em protesto contra o atraso nos salários.

Apesar da paralisação, a Urbs garantiu o atendimento normal aos passageiros, remanejando as linhas para outras empresas. A Viação Mercês opera 35 veículos, representando 3% da frota total em atividade no município, e atende 17 linhas que transportam cerca de 13,6 mil passageiros por dia útil.

Segundo a Urbs, a empresa vinha sendo notificada desde o ano passado por atrasos em pagamentos e problemas no atendimento. Desde outubro, foram 541 notificações por atendimento inadequado e duas por falta de pagamento aos funcionários. O presidente da Urbs, Ogeny Pedro Maia Neto, afirmou que todos os repasses do município às empresas de transporte coletivo estão rigorosamente em dia.

Caso as solicitações da notificação não sejam cumpridas, a Urbs e o Consórcio Pontual elaborarão um plano de reorganização da distribuição definitiva de linhas entre as operadoras Glória e Santo Antônio, que fazem parte do mesmo consórcio. A Urbs já notificou o Consórcio Pontual para que essas empresas assumam as operações da Viação Mercês, conforme previsto em contrato.

A Urbs informou ainda que, devido aos atrasos salariais recorrentes da Viação Mercês, foi necessário reter valores do consórcio para garantir o pagamento do 13º salário no fim do ano passado e dos salários de janeiro. A situação segue sendo monitorada para garantir a continuidade do serviço de transporte público na cidade.