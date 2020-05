Curitiba terá uma semana bem fria, com temperatura perto de 0°C. A queda nos termômetros já começa nessa segunda-feira (25), quando a temperatura mínima prevista é de 8°C das 5h às 9h. No fim da manhã os termômetros sobem um pouquinho, chegando à máxima de 19°C no meio da tarde. Não há previsão de chuva para aliviar a pior estiagem em 23 anos na capital ao longo de toda a semana. Os dados são do Instituto Simepar.

Agora, frio mesmo vai fazer em Curitiba a partir de quarta-feira (27), quando a temperatura mínima despensa para 3°C na madrugada e chega a 22°C de tarde. De quinta-feira (28) até domingo (31), as temperatura mínimas vão variar de 5°C a 10°C, enquanto que as máximas ficarão um pouco acima dos 20°C.

Interior

No interior, os moradores de General Carneiro, no sul do Paraná, vão ter que encarar um frio bem perto de 0°C esta semana. Quarta e quinta-feira, a temperatura mínima no município será de apenas 1°C, com a máxima não passando de 21°C. Na região sul do estado, aliás, há previsão de geada fraca nesta segunda.

Até regiões tradicionalmente quentes do estado vão ter dias gelados. Em Londrina, no Norte do Paraná, esta segunda-feira começa com 7°C e não deve passar de 15°C. O dia mais frio na segunda maior cidade paranaense será quarta-feira, quando a mínima despenca para 5°C, com máxima de 22°C.

Cascavel, no Oeste, começa a semana nesta segunda com apenas 3°C e máxima de 18°C. Até domingo (31), as temperaturas mínimas na cidade ficarão entre 4°C e 15°C, enquanto que as máximas variam entre 19°C e 24°C.

No litoral, os dias começam um pouco mais “quentinhos”. As temperaturas mínimas em Matinhos, por exemplo, vão variar entre 11°C e 25°C ao longo de toda a semana.

