Apesar do tempo abafado, o alerta é de tempestade em todo o Paraná nesta quarta-feira (18). De acordo com o Instituto Nacional de Meteorologia, Inmet, uma chuva forte pode atingir todo o estado do Paraná, Santa Catarina e parte de Rio Grande do Sul no período da tarde. A previsão é de alerta laranja para a chuva que está a caminho, com ventos intensos e queda de granizo.

publicidade

LEIA TAMBÉM – Greca chora ao decretar emergência por coronavírus: “É triste desligar Curitiba”

Em Curitiba, o tempo segue abafado nesta quarta-feira ao longo do dia. Segundo o Instituto Tecnológico Simepar, as temperaturas podem variar entre 19ºC e 29ºC na capital. Com calor e umidade, as chuvas podem se acentuar. “A frente fria que passa pelo oceano e os ventos que chegam do norte, trazendo umidade, também favorecem as precipitações no estado. Com isso, as chuvas tendem a ser mais organizadas e menos isoladas”, explica a meteorologista Larissa de Freitas, do Simepar.

A chuva deve aliviar o período de estiagem em todo o estado. A falta de chuvas fez a Sanepar interromper o fornecimento em alguns bairros de Curitiba e região. Além disso, houve aumento do consumo em função do calor dos últimos dias.

Litoral e interior

Nas praias, as chuvas também se organizam a partir da tarde e o tempo deve seguir abafado, como na capital. Segundo o Simepar, em Guaratuba, Matinhos e Pontal do Paraná a máxima deve girar em torno dos 30ºC e mínima de 24ºC.

No interior, o calor continua nesta quarta-feira. Em Maringá, norte do estado, a máxima prevista é de 30ºC. Em Guaíra, na região oeste, a mínima pode alcançar os 23ºC.