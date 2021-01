A cidade de Curitiba e os municípios da região metropolitana estão sob alerta laranja para tempestades entre a noite desta terça-feira (12) e a a manhã desta quarta (13). O aviso foi emitido pelo Instituto Nacional de Meteorologia, com vigência a partir das 20h30 até as 8h do dia seguinte. O alerta laranja prevê chuvas intensas e “perigo” como grau de severidade.

A Defesa Civil emitiu um alerta semelhante a todos os paranaenses cadastrados em seu serviço de avisos emergenciais. De acordo com o órgão, são previstas chuvas com raios e vendaval.

De acordo com o Inmet, o volume de chuvas pode oscilar de 30 a 60 milímetros no período de vigência do alerta. Os ventos podem chegar até 100 km/h, com risco de corte de energia elétrica, queda de galhos, alagamentos e descargas elétricas.

O instituto recomenda que em caso de temporais sejam observados ose guintes cuidados:

Em caso de rajadas de vento: (não se abrigue debaixo de árvores, pois há risco de queda e descargas elétricas e não estacione veículos próximos a torres de transmissão e placas de propaganda)

Se possível, desligue aparelhos elétricos e quadro geral de energia.

Obtenha mais informações junto à Defesa Civil (telefone 199) e ao Corpo de Bombeiros (telefone 193).