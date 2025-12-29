Curitiba e Litoral entram em alerta laranja de tempestades ainda em 2025

Gerar resumo com IA Leia um resumo gerado pela Tai, a inteligência artificial da Tribuna.

O Instituto Nacional de Meteorologia (Inmet) emitiu, na manhã desta segunda-feira (29/12), dois novos alertas para tempestades no Paraná. O alerta de nível laranja, que indica risco elevado, abrange toda a faixa Leste do estado, incluindo a Região Metropolitana de Curitiba e o Litoral.

Além disso, as regiões Sul, na fronteira com Santa Catarina, e Oeste, desde Foz do Iguaçu a Guaíra, também estão sob alerta. O aviso prevê possibilidade de chuvas intensas com acumulados entre 30 e 60 mm por hora ou entre 50 e 100 mm por dia, podendo se estender até terça-feira (30/12).

As precipitações podem ser acompanhadas de ventos fortes, entre 60 e 100 km/h, e queda de granizo. O Inmet alerta para risco de corte de energia elétrica, danos a plantações, queda de árvores e alagamentos em áreas urbanas e rurais.

O restante do estado está sob alerta amarelo, indicando chuvas com intensidade moderada a forte, acumulando entre 20 e 30 mm por hora ou até 50 mm por dia, com ventos de 40 a 60 km/h. Embora menos severo, o alerta também requer atenção da população, principalmente em áreas sujeitas a alagamentos ou deslizamentos.

Chuva diminuirá calorão?

Segundo o Sistema de Tecnologia e Monitoramento Ambiental do Paraná (Simepar), essas instabilidades são provocadas pelo deslocamento de um sistema frontal sobre o oceano e por uma área de baixa pressão no continente, fenômenos típicos do verão na região Sul do Brasil.

As condições devem permanecer instáveis até o final da semana, com períodos alternados de chuva e aberturas de sol. Apesar das precipitações, o calor não dará trégua total. A sensação de abafamento continuará predominante em grande parte do estado, e, em Curitiba, as máximas seguem próximas dos 30 ºC ao longo da semana.