Curitiba foi classificada como a 7ª melhor cidade para o empreendedorismo, de acordo com Índice de Concorrência dos Municípios (ICM) de 2022, organizado pelo Ministério da Economia. O estudo avaliou o ambiente de negócios de 119 cidades, entre capitais e municípios com população superior a 250 mil habitantes.

Dos nove itens avaliados no ICM 2022, Curitiba está entre as quatro primeiras posições em três quesitos: 2º lugar na categoria Qualidade da Regulação Urbanística; 3º posição na categoria Empreendendo no Município, sobre melhores ambientes regulatórios para a abertura de empreendimentos, e o 4ª lugar na categoria Liberdade Econômica.

Curitiba também melhorou seu desempenho global em relação à edição anterior do levantamento, subindo de 531,5 pontos na avaliação geral em 2021 para 571,8 pontos na avaliação de 2022. A cidade também se mantém acima da média nacional (473,9), subindo sua pontuação em seis categorias.

Além de Curitiba, figuram entre as sete cidades mais bem avaliadas na análise global do ICM 2022: Porto Alegre (RS); Belo Horizonte (BH); Recife (PE); Brasília (DF); Florianópolis (SC) e São José dos Pinhais (PR).

Na Região Sul, Curitiba foi a 1ª colocada nas categorias Qualidade da Regulação Urbanística e Liberdade Econômica e ficou com o 2º lugar na categoria Empreendendo no Município, destacando-se entre as 18 cidades de Paraná, Santa Catarina e Rio Grande do Sul que participaram do levantamento.

Em sua segunda edição, o ICM é realizado pela Secretaria de Acompanhamento Econômico (SEAE), do Ministério da Economia, com o intuito de estimular a evolução na formulação de políticas públicas que melhorem a concorrência econômica nos municípios.

O estudo avalia o ambiente de negócios dos municípios de forma ampla e objetiva, partir da análise de diferentes fontes de dados, com questionário técnico com 613 questões e indicadores estatísticos.

