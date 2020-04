O frio chegou com mais intensidade em Curitiba nesta quarta-feira (15). Segundo o Instituto Simepar, as baixas temperaturas, que chegaram aos 7 graus hoje cedo na capital, ocorrem por conta de uma massa de ar frio e seco, que se estabeleceu no Paraná após a passagem de uma frente fria. Também não deve chover, já que o ar presente dificulta a formação de nuvens. A previsão de frio vale para o Litoral do estado e demais regiões, principalmente nos Campos Gerais.

Em Curitiba, por causa do coronavírus, segue a orientação para que as pessoas mantenham o isolamento social. Porém, quem não pode ficar em casa deve se lembrar de pegar um agasalho para sair. De acordo com o Simepar, nesta quarta, os termômetros chegam aos 23º C. E a sensação de frio aumenta com o vento mais gelado, com as rajadas podendo chegar aos 40 km/hora.

Mesmo com o frio, não há previsão de geadas. “Gear, a princípio, não. Mas esfria bem. E o ar seco impede a formação de nuvens”, disse o meteorologista Samuel Braun, do Simepar. O Paraná vive uma das piores estiagens desde que o instituto de meteorologia passou a monitorar o tempo no estado, em 1997.

Nas praias

A quarta-feira também será fria e sem chuva nas praias. Conforme aponta a previsão, em Guaratuba, Matinhos e Pontal do Paraná, as mínimas devem girar em torno dos 14º C. As máximas, ao longo do dia, podem chegar aos 26º C na região.

Já o frio mais pesado deve ser mesmo nos Campos Gerais. Em Ponta Grossa, segundo o Simepar, a mínima prevista é de 4º C.