Curitiba Convention elege nova diretoria e planeja ampliar turismo de eventos

O Curitiba Convention elegeu a nova diretoria para o biênio 2027/2028. A eleição ocorreu com a participação dos mantenedores da entidade. A entidade, fundada em agosto de 2000, atua para o desenvolvimento sustentável e o fortalecimento do turismo de negócios, eventos e lazer na capital paranaense e na Região Metropolitana.
A empresária Cristine Fabbris foi eleita presidente da entidade e ressaltou que a meta central é consolidar a instituição como um polo estratégico de inteligência turística, atuando no fornecimento de dados para subsidiar o setor público e privado.
“Vamos dar continuidade ao trabalho realizado pela atual gestão, avançando nestas prioridades. A proposta é consolidar a entidade como um hub de turismo inteligente, com papel ativo na produção, análise e compartilhamento de dados que apoiem as decisões do setor”, afirmou a nova presidente. “Vamos estreitar ainda mais a relação com os atores públicos e privados locais para aumentar a competitividade de Curitiba, ampliar a oferta de espaços para eventos e transformar oportunidades em investimentos para a cidade”, completou.
O Curitiba Convention conta com 160 associados, distribuídos em 27 segmentos da cadeia turística local.
Transição e legado da gestão anterior
Presidente da entidade no ciclo de 2024 a 2026, Gislaine Queiroz destacou o papel coletivo no fortalecimento da marca Curitiba no cenário nacional de eventos ao encerrar seu mandato.
“Trabalhamos para potencializar o turismo de negócios e eventos como vetor de desenvolvimento para Curitiba, ampliar conexões e reforçar a articulação entre o setor privado e o poder público. Nenhuma gestão realiza algo significativo sozinha, e o legado que deixamos é resultado desse esforço coletivo entre diretoria, equipe e associados”, destacou Gislaine.
Composição do novo conselho
A nova diretoria do Instituto Curitiba de Turismo e Eventos para a gestão 2027/2028 é formada por:
Conselho Diretor:
- Presidente: Cristine Fabbris (ConceittoA)
- Vice-Presidente: Richard Buschmann (We Are Bastards)
- Diretora Financeira: Ana Paula Soliman (DSC Consultoria)
- Diretora Administrativa: Maíra Carneiro (Cadence Turismo)
- Diretor de Marketing: Gustavo Marconsin (MOB Cenografia)
- Diretora de Relacionamento com Associados: Ana Borzani (Rede Accor)
- Diretor de Captação: Willian Carneiro (UP Experience / Viasoft Conect)
- Diretor de Visitors: PC Paulo Lenzi (DC Set)
- Diretor de Projetos: Tiago Winhaski (Motu)
Conselho Fiscal:
- 1º Titular: Andrei Muller (Giga Audiovisual) | Suplente: Juarez de Andros (Performance Eventos)
- 2º Titular: Otávio Costenaro (UpGrade Audiovisual) | Suplente: Odair Gonçalves (Hotel Bourbon)
- 3º Titular: Emerson Camargo (F9 Comunicação) | Suplente: Gislaine Queiroz (Única Recepção)