Curitiba Convention elege nova diretoria e planeja ampliar turismo de eventos

O Curitiba Convention elegeu a nova diretoria para o biênio 2027/2028. A eleição ocorreu com a participação dos mantenedores da entidade. A entidade, fundada em agosto de 2000, atua para o desenvolvimento sustentável e o fortalecimento do turismo de negócios, eventos e lazer na capital paranaense e na Região Metropolitana.

A empresária Cristine Fabbris foi eleita presidente da entidade e ressaltou que a meta central é consolidar a instituição como um polo estratégico de inteligência turística, atuando no fornecimento de dados para subsidiar o setor público e privado.

“Vamos dar continuidade ao trabalho realizado pela atual gestão, avançando nestas prioridades. A proposta é consolidar a entidade como um hub de turismo inteligente, com papel ativo na produção, análise e compartilhamento de dados que apoiem as decisões do setor”, afirmou a nova presidente. “Vamos estreitar ainda mais a relação com os atores públicos e privados locais para aumentar a competitividade de Curitiba, ampliar a oferta de espaços para eventos e transformar oportunidades em investimentos para a cidade”, completou.

O Curitiba Convention conta com 160 associados, distribuídos em 27 segmentos da cadeia turística local.

Transição e legado da gestão anterior

Presidente da entidade no ciclo de 2024 a 2026, Gislaine Queiroz destacou o papel coletivo no fortalecimento da marca Curitiba no cenário nacional de eventos ao encerrar seu mandato.

“Trabalhamos para potencializar o turismo de negócios e eventos como vetor de desenvolvimento para Curitiba, ampliar conexões e reforçar a articulação entre o setor privado e o poder público. Nenhuma gestão realiza algo significativo sozinha, e o legado que deixamos é resultado desse esforço coletivo entre diretoria, equipe e associados”, destacou Gislaine.

Composição do novo conselho

A nova diretoria do Instituto Curitiba de Turismo e Eventos para a gestão 2027/2028 é formada por:

Conselho Diretor:

Presidente: Cristine Fabbris (ConceittoA)

Cristine Fabbris (ConceittoA) Vice-Presidente: Richard Buschmann (We Are Bastards)

Richard Buschmann (We Are Bastards) Diretora Financeira: Ana Paula Soliman (DSC Consultoria)

Ana Paula Soliman (DSC Consultoria) Diretora Administrativa: Maíra Carneiro (Cadence Turismo)

Maíra Carneiro (Cadence Turismo) Diretor de Marketing: Gustavo Marconsin (MOB Cenografia)

Gustavo Marconsin (MOB Cenografia) Diretora de Relacionamento com Associados: Ana Borzani (Rede Accor)

Ana Borzani (Rede Accor) Diretor de Captação: Willian Carneiro (UP Experience / Viasoft Conect)

Willian Carneiro (UP Experience / Viasoft Conect) Diretor de Visitors: PC Paulo Lenzi (DC Set)

PC Paulo Lenzi (DC Set) Diretor de Projetos: Tiago Winhaski (Motu)

Conselho Fiscal:

1º Titular: Andrei Muller (Giga Audiovisual) | Suplente: Juarez de Andros (Performance Eventos)

Andrei Muller (Giga Audiovisual) | Juarez de Andros (Performance Eventos) 2º Titular: Otávio Costenaro (UpGrade Audiovisual) | Suplente: Odair Gonçalves (Hotel Bourbon)

Otávio Costenaro (UpGrade Audiovisual) | Odair Gonçalves (Hotel Bourbon) 3º Titular: Emerson Camargo (F9 Comunicação) | Suplente: Gislaine Queiroz (Única Recepção)