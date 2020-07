O boletim de casos de coronavírus da Secretaria Municipal da Saúde registrou nesse sábado (11) mais nove óbitos de moradores de Curitiba por covid-19, totalizando 242 mortes pela doença desde o início da pandemia na cidade. A secretaria também registrou 367 novos casos de coronavírus, num total de 9.665 casos positivos na capital do estado.

Entre as vítimas fatais registradas no boletim deste sábado, sete são homens e duas mulheres, com idades entre 30 e 76 anos. Seis óbitos ocorreram nas últimas 48 horas e um deles no dia 6 de junho.

Uma técnica de enfermagem está entre os últimos óbitos, ela trabalhava num hospital da rede privada da cidade. A vítima não tinha doenças crônicas e estava internada desde o dia 4 de junho, com quadro de comprometimento cardíaco grave. A médica infectologista da prefeitura, Marion Burger, lamentou a morte da profissional e também de todas as pessoas que faleceram em decorrência das complicações do coronavírus.

Felizmente, 5.683 pessoas que tiveram a infecção por coronavírus já se recuperaram em Curitiba. A cidade registra no momento 3.740 pessoas que ainda estão com a doença e são potencialmente transmissoras do vírus. Há ainda outros 522 casos e cinco óbitos em investigação, aguardando o resultado de exames.

A secretaria informouj ainda que 513 pacientes estão internados em hospitais públicos e privados, 223 deles em leitos de UTI.

Internamentos

A taxa de ocupação das 293 UTIs do SUS exclusivas para covid-19 neste sábado chega a 87%, entre leitos adultos e pediátricos. Segundo a prefeitura, todos que deram entrada no internamento com sintomas suspeitos de síndromes respiratórias agudas graves vão para leitos exclusivos para covid-19.