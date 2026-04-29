Curitiba conquista 2º lugar em ranking de abertura de empresas

Curitiba ficou em segundo lugar no Ranking Nacional de Liberdade para Trabalhar nas Capitais, elaborado pelo Instituto Liberal de São Paulo. A capital paranaense registrou 1.164 atividades enquadradas na Lei de Liberdade Econômica, ficando atrás apenas de Porto Alegre, que tem 1.178 atividades.

O levantamento considerou o número de categorias econômicas dispensadas de alvarás para funcionamento, conforme previsto na legislação federal em vigor desde 2019.

A Lei de Liberdade Econômica dispensa alvarás para atividades consideradas de baixo risco, permitindo que empresas iniciem operações com menos burocracia. O ranking avaliou quantas classificações de atividades econômicas cada capital brasileira enquadrou nessa categoria.

Curitiba superou até mesmo a regulação estadual do Paraná, que possui 975 categorias adequadas. Boa Vista aparece em terceiro lugar com 1.072 atividades, seguida por Recife com 830 e Salvador com 828.

O programa Facilita Mais, implementado em fevereiro deste ano, ampliou de 606 para 1.200 o número de categorias empresariais dispensadas de alvarás na capital. Entre os setores beneficiados estão transportes, serviços postais, instituições financeiras, construção civil e educação. Empresas classificadas como de médio risco também passaram a receber alvará automaticamente após a criação do CNPJ, sem necessidade de aprovações prévias.

A previsão é que o percentual de solicitações de baixo risco suba de 45% para 75% do total de pedidos de abertura, o que representa cerca de 52 mil requerimentos em 2026. Atualmente, o tempo médio para abrir uma empresa em Curitiba é de duas horas, segundo o Mapa das Empresas do governo federal. Esse prazo coloca a cidade empatada com Aracaju como a capital mais rápida do país, 90% mais ágil que a média nacional de 21 horas.