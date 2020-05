829 casos confirmados

605 liberados do isolamento

33 óbitos

1.735 casos descartados

290 casos em investigação

Curitiba chega a marca de 605 pessoas recuperadas após infecção pelo novo coronavírus, nesta sexta-feira (15). Com o acréscimo de 24 novos resultados positivos, a capital tem hoje o total de 829 casos oficiais. Duas novas mortes também foram confirmadas no boletim diário divulgado pela Secretaria Municipal de Saúde (SMS), o que aumenta para 33 a soma de óbitos por covid-19 desde o dia 11 de março.

As novas vítimas são dois homens. Um tinha 72 anos, hipertensão e diabetes e estava internado há mais de um mês. O outro tinha 52 anos, sem registro de doenças crônicas, e estava internado há uma semana. Trata-se da primeira morte de pessoa abaixo de 60 anos e sem doença crônica.

A capital ainda investiga 290 casos e já descartou 1.735 suspeitas de contaminação por coronavírus. Além das 33 mortes confirmadas até agora, a Secretaria Municipal de Saúde afirma que descartou 198 mortes por suspeita de covid-19 e ainda aguarda os resultados de outros quatro óbitos, que podem ter sido provocados pela doença. Assista!

Nos hospitais

De acordo com a SMS, a taxa de ocupação dos leitos em UTI para pacientes com coronavírus ou com suspeita da doença é de 38% nesta sexta-feira (15), com 207 leitos de UTI ativados. Esses leitos fazem parte de um total de 237 previstos para pacientes com sintomas e confirmados com a infecção. As 30 unidades restantes serão ativadas conforme a evolução dos casos.

Gráficos mostram o avanço da covid-19 em Curitiba

Pelo Paraná

No informe epidemiológico divulgado nesta sexta-feira (15), a Secretaria de Estado da Saúde confirmou mais 76 diagnósticos positivos para a covid-19 em todo o Paraná. O número acumulado chega agora a 2.139 casos. O informe também registra mais dois óbitos, com o total chegando aos 121 falecimentos. A Saúde também informa que 1.477 pessoas se recuperaram da covid-19.

Os pacientes que morreram estavam internados, são dois homens. Um deles, morava em Paranaguá, tinha 79 anos e morreu na quinta-feira (14). O outro residia em Curitiba e estava com 52 anos de idade e faleceu nesta sexta-feira. 173 cidades paranaenses têm ao menos uma pessoa contaminada com o Sars-CoV-2 (coronavírus), sendo que em 46 já há registro de mortes.

