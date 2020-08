Mais 15 moradores de Curitiba perderam suas vidas após serem infectados com o coronavírus. Além deles, outras 270 pessoas testaram positivo nos exames que detectam o Sars-CoV-2. As informações são do boletim epidemiológico divulgado neste sábado (22), pela Secretaria Municipal de Saúde (SMS). Com a atualização do dados oficiais da pandemia, Curitiba já soma 906 mortes e 29.539 casos confirmados de covid-19, contabilizados desde o mês de março.

publicidade

LEIA MAIS – Secretária de Saúde rebate críticas após mudança de bandeira em Curitiba

O informe municipal ainda revela que 24.351 pacientes já estão recuperados da doença, no entanto, 4.282 habitantes da capital paranaense ainda estão na fase ativa da doença, sendo capazes de transmitir o coronavírus para outras pessoas. E mais 571 pessoas que apresentam sintomas suspeitos de covid-19 são acompanhadas pelas autoridades de saúde, enquanto aguardam a definição do diagnóstico ou o resultado dos exames.

Mortes recentes

As novas vítimas fatais da covid-19 são 10 homens e cinco mulheres, que tinham entre 47 e 88 anos de idade, que faleceram entre sexta-feira (21) e este sábado (22). Segundo informações da SMS, 13 destas pessoas tinham fatores de risco para complicações pela infecção e os outros dois óbitos, ainda estão sendo investigados, para determinar se os pacientes tinham alguma comorbidade.

Pacientes com covid-19

Em Curitiba, 79% dos 355 leitos de UTIs exclusivos para covid-19 do Sistema Único de Saúde (SUS) estão ocupados neste sábado. Conforme a prefeitura, há ainda 73 leitos do SUS livres nos hospitais da cidade, que podem receber pacientes com novo coronavírus ou com sintomas de síndromes respiratórias agudas graves (SRAG).

publicidade

LEIA AINDA – Homens e idosos: veja quem são as principais vítimas do coronavírus em Curitiba

Já em hospitais públicos e particulares de Curitiba, há hoje 586 pessoas internadas com covid-19. Entre elas, 218 estão em estado mais grave e ocupam leitos em unidades de terapia intensiva (UTI).

Infográfico…

Coronavírus no Brasil

Infográfico…