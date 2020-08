Mais 13 pessoas morreram e outras 476 testaram positivo para novo coronavírus em Curitiba, conforme o boletim epidemiológico da Secretaria Municipal de Saúde (SMS) divulgado nesta quinta-feira (6). Com os novos registros, o total de óbitos por covid-19 na capital subiu para 660 e o de casos confirmados, chegou a 22.779. Entre os infectados, 5.199 moradores de Curitiba seguem na fase ativa da doença, sendo considerados potenciais transmissores do vírus Sars-CoV-2 – parâmetro que apesar de elevado, é considerado estável pela SMS.

publicidade

LEIA MAIS – Hospital de Clínicas de Curitiba começa a testar vacina chinesa da covid-19 sexta-feira

“Temos 5.199 casos ativos, de pessoas que estão na fase da transmissão do vírus, bastante gente, mas felizmente, esse patamar tem se mantido estável”, ressaltou a médica infectologista da Secretaria Municipal de Saúde, Marion Burger, durante a transmissão do novo boletim.

Segundo a atualização do informe, a boa notícia é que 16.920 pacientes já estão recuperados da covid-19. Em Curitiba, outras 533 pessoas, que apresentam sintomas suspeitos da doença ainda aguardam os resultados dos exames,a maior parte delas, internadas em hospitais públicos e particulares.

Vítimas da covid-19

Mais 10 homens e três mulheres perderam suas vidas para a covid-19 em Curitiba. As novas vítimas fatais tinham idades variando entre 59 e 89 anos. De acordo com a SMS, todas possuíam fatores de risco para complicações provocadas pela infecção e estavam hospitalizadas.

publicidade

LEIA AINDA – Cemitérios de Curitiba seguem fechados e não permitem visitas no Dia dos Pais

Entres os 13 novos óbitos, 11 aconteceram nas últimas 48 horas e os outros dois falecimentos, entre os dias 3 e 9 de julho. Na capital, mais oito mortes suspeitas, que podem ter sido provocadas pelo coronavírus, são investigadas pelas autoridades de saúde.

Novos leitos

Com a abertura de sete novos leitos no Hospital de Clínicas da Universidade Federal do Paraná (UFPR), Curitiba passa a contar com 352 leitos de unidade de terapia intensiva (UTI) exclusivos para covid-19, no Sistema Único de Saúde (SUS). Nestes leitos, a taxa de ocupação é de 85% nesta quinta-feira e segundo a prefeitura, ainda há 59 leitos de UTI do SUS livres para receber novos pacientes.

A Secretaria de Saúde explica que além das pessoas que testam positivo, também vão para os leitos exclusivos para covid-19 os pacientes que têm sintomas ou suspeita de síndrome respiratória aguda grave (SRAG).

VIU ESSA? Home Office: Pesquisa da UFPR revela sobrecarga de trabalho e flexibilidade nos horários dos profissionais

No total, em hospitais públicos e particulares da Curitiba, há atualmente 544 pessoas internadas com diagnóstico de infecção por coronavírus. Entre estes pacientes, 232 ocupam em leitos em UTIs.

BOLETIM SOBRE O CORONAVÍRUS BOLETIM SOBRE O CORONAVÍRUS Acompanhe ao vivo o boletim de informações sobre o coronavírus com a secretária municipal da Saúde, Márcia Huçulak e a médica infectologista Marion Burger. Tradução em Libras por Sandra Mara Mathias. Posted by Prefeitura de Curitiba on Thursday, August 6, 2020

Infográfico…

Coronavírus no Brasil

Infográfico…