Curitiba confirmou a 35ª morte por novo coronavírus, de acordo com a atualização do boletim epidemiológico da Secretaria Municipal de Saúde de Curitiba (SMS), divulgada nesta quinta-feira (21). A vítima mais recente da doença era um homem de 89 anos, que tinha histórico de dores de garganta e outras complicações, como hipertensão. Segundo a SMS, a amostra para testagem foi colhida após a morte do idoso, ocorrida na última segunda-feira (18) e o resultado positivo veio nesta quinta-feira. Ainda de acordo com o boletim, Curitiba também registrou 11 novos casos de covid-19, totalizando 913 pessoas infectadas desde o início da pandemia.

Dados da Secretaria de Saúde também mostram que o número de pessoas que já estão recuperadas também aumentou, passando 667. Na cidade, ainda há 223 pessoas com suspeita da infecção por coronavírus e outros 1.849 casos já foram descartados.

Nos hospitais

Em Curitiba, há atualmente 71 pacientes internados em hospitais públicos e privados com diagnóstico confirmado de covid-19. Deles, 33 estão em unidades de terapia intensiva (UTI) e sete em estado mais grave, que também contam com o auxílio de ventilação mecânica para respirar.

Ainda de acordo com a SMS, além das 35 mortes confirmadas desde o dia 11 de março, outros 240 óbitos foram investigados: 238 foram descartados e outros dois aguardam o resultado dos exames.

Covid-19 em números

913 casos confirmados

667 recuperados

35 óbitos

1.849 casos descartados

223 casos em investigação

PR tem quase 200 casos em um dia

O Paraná registrou 194 novos casos de coronavírus nesta quinta-feira (21), chegando a um total de 2.810 confirmações de contaminação por covid-19. Além do número expressivo de novos casos, em comparação com boletins anteriores, o estado também confirmou mais quatro mortes em decorrência da doença, somando 141 óbitos.

Até esta quinta-feira, 20.945 casos já tinham sido descartados e outros 834 seguiam sob investigação em diferentes municípios do estado. Ao todo, 1.680 pessoas são consideradas curadas da doença e já foram liberadas do isolamento pelas autoridades de saúde do Paraná.

Mortes e internamentos

Conforme a Secretaria de Estado da Saúde (Sesa), os quatro pacientes que faleceram são dois homens e duas mulheres. Uma delas era uma moradora de Luiziana, de 62 anos, que faleceu em 18 de maio, e outra de Fazenda Rio Grande, que tinha 85 anos e morreu dia 21. Um homem de 89 anos, de Curitiba, morreu no dia 18, e outro que morava em Pinhais, de 76 anos faleceu dia 20.

No estado, há hoje 188 pessoas internadas com diagnóstico positivo para o novo coronavírus. São pacientes que usam leitos na rede privada e também do Sistema Único da Saúde (SUS). Destes pacientes, 107 estão em enfermaria – 72 em leitos do SUS e 35 na rede particular – e 81 permanecem internados em UTIs, sendo 50 no SUS e 31 em hospitais particulares.

Ainda segundo o boletim estadual, 201 cidades paranaenses têm ao menos uma pessoa contaminada com o Sars-CoV-2, sendo que em 52 há registro de óbito.

