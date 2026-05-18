Curitiba com falta de água, trânsito intenso e alerta de temporal: Tudo o que você precisa saber hoje

A semana começa movimentada e em alerta no Paraná nesta segunda-feira (18). O estado acende o sinal vermelho com dados alarmantes: é registrado um caso de violência contra crianças e adolescentes a cada 15 minutos, enquanto em Curitiba as motocicletas já representam 64% dos acidentes de trânsito.
Para quem está saindo de casa, o dia exige paciência com muito congestionamento sob chuva na Linha Verde e desabastecimento de água em vários bairros da capital.
No cenário econômico e da sorte, o destaque vai para o Ibovespa, que opera na casa dos 177 mil pontos, e para o prêmio da Mega-Sena, que acumulou e vai pagar a impressionante marca de R$ 300 milhões.
📅 18/05/2026
1️⃣ Paraná registra um caso de violência contra crianças e adolescentes a cada 15 minutos. https://tinyurl.com/ycxsxt4v
2️⃣ 64% dos acidentes têm motos em Curitiba: médica alerta para lesões graves e amputações. https://tinyurl.com/3usbsems
3️⃣ Nikolas Ferreira recebe oração de crianças em visita a instituição em Curitiba. https://tinyurl.com/mtmf669c
🚗 *Trânsito e Transporte*
Trânsito em Curitiba: Linha Verde com chuva e grande congestionamento. https://tinyurl.com/ykhcde47
🌤️ *Previsão do Tempo*
Condição atual: chuva com 15°C.
🌤️ *Hoje:* Mín: 12°C / Máx: 18°C.
🌤️ *Amanhã:* Mín: 12°C / Máx: 15°C.
💧 *Serviços (Água/Luz)*
Bairros de Curitiba começam a semana sem água nesta segunda-feira. Veja a lista
Gastronomia Dia Nacional da Coxinha: as três receitas mais bem avaliadas do Brasil. https://is.gd/FPoPOH
Como fazer macarrão perfeito em apenas 6 minutos na panela de pressão. https://tinyurl.com/5pnpdtpv
🍀 *Loterias (Resultados de ontem)*
💰 Mega-Sena: R$ 300 milhões – Acumulou
💎 Lotofácil: R$ 1,9 milhão – Ganhador único
🍀 Quina: R$ 10,5 milhões – Acumulou
🎭 *Agenda Cultural*
1️⃣ Jorge Drexler, Manu Chao e Coolritiba comandam agenda musical da semana em Curitiba. https://tinyurl.com/3buks5ff
2️⃣ Curitiba oferece 8 roteiros gratuitos pelo patrimônio cultural da cidade https://tinyurl.com/bdmx466v
📊 *Indicadores Econômicos*
🔴 _*Os valores podem sofrer alterações devido à volatilidade (oscilação) do mercado financeiro! Consulta realizada às: 09:30*_
Porto de Paranaguá: Fluxo normal de exportação
Ibovespa: 177.284 pts
Copel (CPLE3): R$ 14,85
Sanepar (SAPR11): R$ 37,66
Dólar: R$ 5,04
Euro: R$ 5,89
Soja: R$ 126,01
Milho: R$ 65,36
