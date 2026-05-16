Resultado Mega Sena 3009: Veja os números sorteados neste sábado (15/05)

A Caixa Económica Federal realiza neste sábado, dia 16/05/2026, o sorteio do concurso 3009 da Mega-Sena. O evento, que acontece no Espaço da Sorte em São Paulo, está previsto para iniciar a partir das 21h (horário de Brasília). Com um prémio milionário em jogo, a expectativa dos apostadores em todo o Brasil é máxima.

Atenção: O resultado desta loteria será apresentado exclusivamente nesta matéria assim que o sorteio acontecer e as dezenas forem validadas pela auditoria. Fique atento e atualize esta página para conferir os números da sorte em tempo real.

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Como jogar na Mega-Sena

A Mega-Sena paga milhões para o acertador dos 6 números sorteados. Ainda é possível ganhar prémios ao acertar 4 ou 5 números dentre os 60 disponíveis no volante de apostas. Para realizar o sonho de ser o próximo milionário, você deve marcar de 6 a 20 números do volante, podendo deixar que o sistema escolha os números para você (Surpresinha) e/ou concorrer com a mesma aposta por 2, 4 ou 8 concursos consecutivos (Teimosinha).

Preços e Apostas

A aposta mínima, de 6 números, custa R$ 5,00. Quanto mais números marcar, maior o preço da aposta e maiores as chances de faturar o prémio mais cobiçado do país. As apostas podem ser feitas até as 19h (horário de Brasília) do dia do sorteio em qualquer lotérica do país ou pela internet no site oficial da Caixa.

Probabilidades

A probabilidade de vencer em cada concurso varia de acordo com o número de dezenas jogadas:

Aposta de 6 números: 1 em 50.063.860

1 em 50.063.860 Aposta de 7 números: 1 em 7.151.980

1 em 7.151.980 Aposta de 20 números (limite máximo): 1 em 1.292

Bolão CAIXA

O Bolão CAIXA é a possibilidade que o apostador tem de realizar apostas em grupo. Basta preencher o campo próprio no volante ou solicitar ao atendente da lotérica. Na Mega-Sena, os bolões têm preço mínimo de R$ 15,00. Porém, cada cota não pode ser inferior a R$ 6,00. É uma forma acessível de aumentar as chances com jogos de mais dezenas.