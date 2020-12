O tempo deve seguir estável nesta sexta-feira (11) em Curitiba e região. Uma massa de ar seco sobre o Paraná e um sistema de baixa pressão que atua próximo do litoral do Rio Grande do Sul seguem barrando a chegada intensa da umidade na capital. Segundo o Sistema de Tecnologia e Monitoramento Ambiental do Paraná (Simepar), o sol aparece, esquenta bastante, mas ainda haverá presença de nuvens no céu da região Leste, que abrange Curitiba, região metropolitana e Litoral.

Em Curitiba, nesta sexta, a meteorologia prevê uma variação de temperaturas entre 17º C e 30º C. De acordo com o Simepar, o dia será de sensação de abafamento, com as marcações nos termômetros subindo à tarde. Não há previsão de chuva, no entanto, por causa do calor, podem ocorrer eventos isolados de precipitações em algumas áreas da capital.

Ainda de acordo com o mapa meteorológico, o calor deve seguir presente até o domingo (13), quando uma frente fria deve começar a atuar a partir do fim da tarde e início da noite. Com isso, a previsão é de chuva para o início da semana que vem.

Litoral

Nas praias do Paraná, conforme aponta o Simepar, a nebulosidade registrada na quinta-feira (10) deve continuar nesta sexta. Mas a condição para chuva diminui. “Com isso, a temperatura já se eleva um pouco mais. As máximas devem se aproximar dos 29º C no Litoral”, explica o meteorologista Samuel Braun, do Simepar.

Em Guaratuba, Matinhos e Pontal do Paraná, a máxima prevista, portanto, é de 29º C, com mínimas na casa dos 20º C.