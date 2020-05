Curitiba confirmou nesta quarta-feira (27) que 995 pessoas foram infectadas com o novo coronavírus desde o início da pandemia na cidade, no dia 11 de março. De acordo com dados atualizados pelo boletim epidemiológico divulgado pela Secretaria Municipal de Saúde (SMS), a capital registrou mais 20 casos da doença, em comparação com o dia anterior. Além dos resultados positivos, mais uma morte também foi confirmada entre os curitibanos – de um homem de 79 anos, que tinha diabetes, hipertensão, doenças cardíacas e que faleceu na terça-feira (26). Com este óbito, Curitiba tem agora 40 mortes oficiais por covid-19.

Ainda segundo o boletim, 727 pessoas venceram a doença, estão sem sintomas e já foram liberadas do isolamento social em Curitiba. Na cidade, 365 pessoas ainda aguardam o resultado dos exames e outros 2.060 casos já foram descartados pelas autoridades de saúde.

Nos hospitais públicos e privados

Curitiba tem hoje, 94 pacientes com diagnóstico confirmado de covid-19 internados em hospitais públicos e privados. Entre eles, 47 estão em unidades de terapia intensiva (UTI) e oito estão em estado mais grave e contam com o auxílio de ventilação mecânica para respirar.

A atual taxa de ocupação dos 227 leitos de UTIs SUS exclusivos para pacientes com sintomas ou que tenham testado positivo para novo coronavírus na cidade é de 37%, de acordo com a SMS. Esses leitos de UTI fazem parte de um total de 237 previstos para pacientes da covid-19.

Além das 40 mortes confirmadas, Curitiba também investigou outros 264 óbitos: 259 foram descartados e cinco ainda esperam o resultado dos exames.

Covid-19 em números

995 casos confirmados

727 recuperados

40 óbitos

2.060 casos descartados

365 casos em investigação

Recorde de casos no Paraná

Mais 200 casos de novo coronavírus e três mortes foram registrados no Paraná nesta quarta-feira (27). Segundo a Secretaria de Estado da Saúde (Sesa), este é o maior número de confirmações em um só dia, desde a divulgação dos primeiros casos. Com estes dados, o acumulado agora é de 3.712 diagnósticos e 162 falecimentos.

Conforme o boletim da Sesa, as duas mulheres e o homem que morreram estavam internados. Uma delas era uma idosa de 74 anos, que residia em Jaguariaíva e faleceu no dia 25 de maio. Os outros dois pacientes faleceram nesta quarta-feira: uma mulher, 59 anos, que morava em Londrina e um homem de 68 anos, que residia em Telêmaco Borba. A taxa de ocupação em UTIs de municípios paranaense é de 40% atualmente, com 231 leitos com pacientes infectados com covid-19.

No Paraná, 230 cidades tem ao menos um caso confirmado pela covid-19. Em 65 municípios há registro de óbitos pela doença. No estado, ainda são investigadas 1.170 suspeitas, mas 25.093 pessoas testaram negativo. Ao todo, 1.830 paranaenses já estão recuperados da doença.

