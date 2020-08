Curitiba registra neste sábado (28) mais 376 novos casos de coronavírus e 11 óbitos em decorrência da doença. Os dados são da Secretaria Municipal da Saúde. Com a atualização, a capital do estado chega a 976 mortes de pessoas com diagnóstico positivo para a covid-19. 32.293 pessoas já foram infectadas na cidade.

Entre as as vítimas fatais registradas neste sábado, nove eram homens e duas eram mulheres, com idades entre 44 e 96 anos. Apenas dois tinham menos de 60 anos. Já entre os casos confirmados de covid-19, do total de 32.293, 27.402 pacientes estão curados da infecção e foram liberados do isolamento. Há no momento 3.915 pessoas com coronavírus ativo em Curitiba, ou seja, pessoas com potencial de transmitir a doença.

Internamentos

A Secretaria da Saúde informou que há 553 casos em investigação, que aguardam diagnóstico ou resultado de exames. Entre os casos confirmados, 441 pacientes seguem internados em hospitais públicos e privados de Curitiba, sendo 157 deles em UTIs.

Do total de 355 leitos de UTI do SUS para covid-19 em Curitiba, 81% estão ocupados neste sábado. Todos os pacientes que internam com quadro de síndrome respiratória aguda grave vão para os leitos exclusivos de covid-19 e não apenas os casos confirmados da doença.

