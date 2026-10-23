Volta para casa em Curitiba exige atenção com obras e bloqueios no trânsito nesta sexta

O trânsito em Curitiba nesta sexta-feira (23) exige atenção redobrada dos motoristas que retornam para casa, com intervenções em corredores viários importantes devido a obras do Novo Inter 2, recuperação de pavimento e eventos programados para o fim de semana.

As alterações exigem planejamento nas rotas, especialmente para quem cumpre o trajeto de volta para casa ou transita entre os bairros da região central e da zona leste.

No bairro Uberaba, as intervenções para o projeto Novo Inter 2 fecharam totalmente a Avenida Francisco Heráclito dos Santos, no trecho compreendido entre a Rua Benedito Calixto e a Avenida Senador Salgado Filho. Para viabilizar a circulação na região, a Rua Tenente Coronel João Antônio Ramalho teve o sentido de tráfego alterado para mão única — do trecho da Rua Capitão Zeppin até a Rua General Ary Duarte Nunes — e recebeu semaforização temporária.

Os condutores que trafegam pelo Viaduto Estaiado devem utilizar a Rua General Ary Duarte Nunes como rota de desvio. Já os motoristas que seguem pela Avenida Senador Salgado Filho com destino ao Centro ou aos bairros vizinhos precisam realizar o desvio pela Rua Tenente Coronel João Antônio Ramalho. O acesso à Rua Capitão Zeppin a partir da Avenida Senador Salgado Filho permanece bloqueado por razões de segurança, sendo resguardado apenas o trânsito local de moradores e comerciantes.

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No Pilarzinho, frentes de trabalho executam a reciclagem do asfalto na Rua Ricardo Brusamolim, na Rua Leonor Castellano, na Rua Cipriano Antônio Rigotto e nas vias do entorno. Os trabalhos exigem compartilhamento de pista entre veículos, máquinas pesadas e operários, o que reduz a velocidade média e exige cautela dos condutores.

Bloqueios e interdições programadas

Outros trechos de grande movimento terão o tráfego interrompido a partir do início da próxima semana para obras de longa duração e serviços de restauração.

A partir de segunda-feira (26), a Rua Doutor Roberto Barrozo, no Centro Cívico, terá interdição total no trecho entre a Rua Nilo Peçanha e a Rua Mateus Leme. O bloqueio é necessário para o avanço dos trabalhos do Novo Inter 2 e tem previsão de duração de 90 dias, prazo sujeito a variações conforme as condições meteorológicas. A rota alternativa orientada para o tráfego engloba a circulação pelas ruas Nilo Peçanha, David Carneiro e Mateus Leme.

Também na segunda-feira (26), a Rua Silveira Peixoto, no Batel, será totalmente bloqueada no trecho situado entre a Avenida do Batel e a Avenida Visconde de Guarapuava. A interdição visa permitir a execução de serviços de recuperação do pavimento em paralelepípedos, com previsão de conclusão em 14 dias. Durante o período de obras, a passagem pelo trecho será restrita a moradores e comerciantes locais.

Esquemas especiais para eventos e eleições

O fim de semana terá alterações pontuais em razão da movimentação de público para eventos culturais e para a organização do pleito eleitoral.

No Prado Velho, a Rua João Parolin terá o fluxo modificado na altura do Tribunal Regional Eleitoral do Paraná (TRE-PR). A alteração começa às 5h de sábado (24) e segue ininterruptamente até as 23h de domingo (25), período de realização do segundo turno das Eleições 2026. A operação no local conta com a orientação de agentes de trânsito, guardas municipais e equipes do TRE-PR.

No domingo (25), o entorno da Pedreira Paulo Leminski terá modificações viárias entre 12h e 20h para a realização de um evento com público estimado em 9 mil pessoas. A concentração de pedestres e o aumento na circulação de veículos devem provocar lentidão nas vias de acesso à região do Pilarzinho e Abranches, sendo recomendada a utilização de caminhos alternativos.