Curitiba antecipa 13º salários de servidores, aposentados e pensionistas

A prefeitura de Curitiba anunciou a antecipação da primeira parcela do 13º salário para servidores, aposentados e pensionistas. O prefeito Eduardo Pimentel confirmou que o pagamento será realizado no dia 25 de abril, injetando cerca de R$ 190 milhões na economia local.

A antecipação de parte do 13º salário beneficiará 46,7 mil pessoas, incluindo contratados por processo seletivo simplificado (PSS) e os contracheques estarão disponíveis a partir de 22 de abril. Servidores ativos poderão acessá-los pelo Portal do Servidor, enquanto beneficiários do IPMC deverão consultar o portal do Instituto de Previdência dos Servidores de Curitiba.

A Secretaria Municipal de Gestão de Pessoal (SMGP) esclarece que a primeira parcela será paga integralmente, sem descontos. Cada beneficiário receberá 50% do seu salário ou benefício, baseado no valor de março. Os descontos como imposto de renda e previdência serão aplicados apenas na segunda parcela, prevista para o segundo semestre.

